Bosch lance sa nouvelle pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW

Production d’eau de chauffage jusqu’à 75°C, maintien de puissance jusqu’à -7°C à l’extérieur, efficacité Eau Chaude Sanitaire record de 152 %, concept de sécurité inédit avec zone d’exclusion réduite à 10 cm face à un mur, fonctionnement discret extérieur et intérieur, connectivité intégrée… Au-delà de ces performances et de son faible impact sur le réchauffement climatique grâce au propane, la pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW est gage de flexibilité d’installation. Autant d’atouts qui en font une solution de choix pour l’habitat individuel, en particulier en rénovation puisqu’elle est éligible aux CEE bonifiés avec une efficacité énergétique saisonnière (Etas) supérieure à 140 % sur l’ensemble des modèles et un assemblage en Europe.

Le [+] : La pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW est une solution 100 % made in Europe, et son ballon inox est fabriqué en France à Saint-Thégonnec (29).

À chaque configuration d’habitat sa solution performante !

La pompe à chaleur air/eau Compress 3800i AW se décline en 7 modèles de 4 à 13 kW (monophasé ou triphasé) afin de s’adapter à une grande diversité de projets résidentiels, de la maison de ville rénovée à la villa familiale contemporaine. Les versions 4, 6 et 7 kW mono-ventilateur et les modèles 10 et 13 kW double ventilateur s’associent à une unité intérieure murale (chauffage seul) ou à une colonne ECS (un ou deux circuits de chauffage). Elle est conçue pour offrir les meilleures performances énergétiques dans sa catégorie tout au long de l’année : une efficacité saisonnière A+++ en chauffage et un maintien de la puissance sur une large plage de températures extérieures (entre -7°C et 55°C) sans compromis sur le Coefficient de Performance.

Sa compacité garantit un faible encombrement et facilite l’installation quelle que soit la pièce. L’unité intérieure colonne, d’une hauteur d’1,60 m et d’un poids de 93 kg, trouve aisément sa place dans le garage, la buanderie ou la cave. Les unités extérieures mono-ventilateur de 4, 6 et 7 kW peuvent s’installer sous une fenêtre grâce à leur hauteur de 80 cm.

Le confort pour maître mot, de la pose à l’utilisation quotidienne

Avec la Compress 3800i AW, Bosch Home Comfort mise sur une expérience simple, intuitive et sereine, tant pour les professionnels que pour les utilisateurs finaux. L’assistant intégré à la régulation tactile couleur facilite l’installation et la mise en service, accompagnant l’entreprise à chaque étape du paramétrage. Les mises à jour logicielles via l’application EasyService assurent un fonctionnement optimal et pérenne de la pompe à chaleur. Les particuliers peuvent de leur côté piloter intelligemment la température du chauffage, du rafraîchissement et de l’eau chaude sanitaire via l’application HomeCom Easy grâce à la passerelle wifi de série dans les unités intérieures.

Les composants de la Compress 3800i AW ont été soigneusement sélectionnés pour garantir un fonctionnement fiable et durable. Les propriétaires ou locataires conservent leur confort habituel en ECS et chauffage, y compris dans les logements équipés de radiateurs existants et même lors des périodes de grand froid. Le niveau sonore réduit (30 dB(A) à 3 m) de la pompe à chaleur contribue au bien-être des occupants comme du voisinage, tandis que le concept de sécurité avec 8 dispositifs intégrés de série simplifie l’intervention de l’installateur et garantit une utilisation sereine du fluide naturel R290.

Pour une tranquillité d’esprit renforcée, Bosch Home Comfort propose également une extension de garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette offre est accessible sous réserve d’une mise en service et d’un contrat de maintenance réalisés par la marque ou par un partenaire agréé.

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