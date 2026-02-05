Podcast
Abbaye de Fontevraud : restauration à la chaux Saint-Astier®

Communiqué

Publié le 05 février 2026

R&C Architectes rénove le pavillon sud de l’abbaye de Fontevraud, ensemble monastique UNESCO emblématique du Val de Loire.
Adapter des espaces historiques à un usage contemporain

L’objectif de ce projet de rénovation patrimoniale : repenser trois pièces historiques afin d’y accueillir les bureaux du personnel, tout en respectant l’identité architecturale et les contraintes d’un bâtiment classé.

L’intervention, menée au rez-de-chaussée du pavillon, a nécessité un équilibre précis entre :

  • préservation du bâti ancien,
  • fonctionnalité des espaces de travail,
  • esthétisme et lisibilité architecturale,
  • réversibilité des aménagements.

Le choix de la chaux hydraulique naturelle pour préserver le bâti ancien

Fidèle à son approche exigeante en matière de matériaux, R&C Architectes a choisi de s’appuyer sur l’expertise de Chaux Saint-Astier®, référence incontournable de la restauration et conservation du patrimoine bâti, et sur la qualité de sa chaux hydraulique naturelle pure.

Pour la mise en œuvre, le cabinet a fait appel à l’entreprise Baserolo, spécialisée en taille de pierre et restauration de monuments historiques, accompagnée tout au long du chantier par le service technique Chaux Saint-Astier®.

Les travaux ont démarré en mars 2024 et se sont appuyés sur des solutions parfaitement compatibles avec les matériaux anciens et les exigences du site classé.

Rénovation des sols et des murs : des solutions chaux adaptées à l’existant

→ Béton de chaux et sols perspirants

Sur une surface de 100 m², une nouvelle dalle en béton de chaux a été réalisée à partir de :

  • CHAUX PURE TRADI 100® – NHL 5,
  • mélangée à des granulats 0/15 mm.

Ce choix a permis d’obtenir une excellente maniabilité, une résistance mécanique adaptée et une perspirance optimale, essentielle dans un bâtiment ancien.

La pose et le jointoiement des carreaux de tomettes ont été réalisés avec les solutions KHOLAO® Colle et KHOLAO® Joint, des mortiers prêts à l’emploi, sans ciment, garantissant la cohérence du système sol (dalle / colle / joint) et le respect de l’authenticité des lieux.

Enduits et joints à la chaux pour murs et voûtes

Les murs et voûtes en pierre ont été restaurés à l’aide :

  • d’un enduit traditionnel à base de CHAUX PURE BLANCHE LC**® NHL 3,5**,
  • et d’un jointoiement à la CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5, associés à des sables locaux.

Ces solutions assurent la perméabilité à la vapeur d’eau, la stabilité des maçonneries anciennes et la durabilité de l’ouvrage.

Une restauration durable et respectueuse du patrimoine

Comme le souligne Frédéric Brégeon, Responsable Technico-Commercial Chaux Saint-Astier® : « Nos solutions naturelles et éprouvées permettent de préserver les échanges hydriques et hygrométriques des supports anciens. Elles garantissent une restauration durable, en parfaite cohérence avec les exigences d’un site classé comme l’Abbaye de Fontevraud. »

 

→ Produits Chaux Saint-Astier® mis en œuvre sur le chantier

  • CHAUX PURE TRADI 100® – NHL 5 : idéale pour les bétons de chaux, dallages et maçonneries sollicitées.
  • CHAUX PURE BLANCHE LC**® – NHL 3,5** : polyvalente, adaptée aux enduits, joints et pierres anciennes.
  • KHOLAO® Colle : mortier-colle perspirant pour sols anciens.
  • KHOLAO® Joint : mortier de jointoiement souple, respectant l’aspect traditionnel.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

