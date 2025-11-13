Le nouveau Guide Weber 2025-2026 est disponible !
Publié le 13 novembre 2025
Une édition enrichie en nouveautés produits Weber
Ce nouvel opus du Guide Weber met à l’honneur de nombreuses innovations produits :
→ weberniv poly et weberniv dur + pour le ragréage des sols intérieurs et extérieurs,
→ weberdry flex, un mortier d’imperméabilisation et de protection pour ouvrages en béton,
→ et plusieurs solutions de la gamme enaé, symbole de l’engagement Weber en faveur de la performance et de la durabilité :
- webercol façade enaé
- weber mortier chrono enaé
- webermur 115 enaé
- webercel flash mortier enaé
- weberep rapid enaé
- weberep MA 208 enaé
L’édition 2025 inaugure également un nouveau nuancier façade, « Les Nuancées », avec 120 coloris harmonieux et contemporains pour accompagner les projets de construction neuve comme de rénovation.
Un guide pratique, clair et orienté terrain
Conçu comme un véritable guide de choix, le Guide Weber 2025-2026 facilite la recherche d’informations grâce à :
- des tableaux comparatifs clairs,
- une organisation intuitive par grands domaines d’application : sols, carrelage, façades neuves ou à rénover, isolation thermique par l’extérieur (ITE), gros œuvre et travaux publics,
- des fiches conseils et indications techniques pour une mise en œuvre simplifiée.
Les nouveautés sont facilement repérables grâce au jaune emblématique Weber.
Des outils digitaux intégrés pour plus d’efficacité
Chaque page du guide intègre un QR code donnant accès à tous les documents techniques Weber :
- fiches produits,
- FDS, DOP,
- certifications,
- notices détaillées.
La version PDF interactive du Guide Weber permet également de naviguer facilement : tous les titres du sommaire sont cliquables et redirigent directement vers la page correspondante.
Un espace dédié aux nuanciers Weber
Les nuanciers Weber disposent désormais d’un espace complet regroupant l’ensemble des teintes disponibles et leurs correspondances selon les finitions. Ces outils colorimétriques facilitent la prescription et stimulent la créativité des maîtres d’ouvrage, architectes et applicateurs.
Où trouver le Guide Weber 2025-2026 ?
Plus qu’un simple catalogue, le Guide Weber 2025-2026 s’impose comme un compagnon de chantier complet, alliant rigueur technique, praticité et simplicité d’usage.
Il est disponible :
- en version imprimée dans les points de vente de négoce partenaires,
- et en téléchargement gratuit sur le site weber (version PDF interactive).
