FDES : prouver l’impact environnemental et sanitaire de ses produits

Chez JELD-WEN, nous avons engagé une démarche volontaire de déclaration environnementale et sanitaire de nos produits. Ces fiches, strictement encadrées par la réglementation française, permettent de documenter l’ensemble des impacts environnementaux et sanitaires d’un produit tout au long de son cycle de vie : de l’extraction des matières premières à sa fin de vie, en passant par la fabrication, le transport, l’utilisation et la valorisation.

Les FDES ne se limitent pas à des données techniques : elles renseignent aussi sur la présence éventuelle d’émissions toxiques dans l’air intérieur, la qualité sanitaire des eaux en contact avec les matériaux, ou encore les éléments de confort liés à l’usage du produit. Toutes ces informations sont vérifiées par un organisme agréé et publiées sur la base de données INIES.

Si la FDES reste officiellement une démarche volontaire de son fabricant, elle est devenue dans les faits une nécessité impérieuse pour deux raisons. La première raison concerne la possibilité de candidater aux marchés publics En effet, le code de la commande publique (article L2111-1) impose, aux acheteurs publics ou aux autorités concédantes dans le cadre d’une mission de service public, de prendre en compte des objectifs de développement durable dans la détermination de leur projet. Dans ce contexte, la fiche de déclaration environnementale et sanitaire est l’un des outils à la disposition des entreprises candidates pour montrer l’adéquation de leurs produits avec cette exigence.

La seconde raison est en lien direct avec la réglementation environnementale de 2020 (RE2020). Celle-ci exige des constructions qu’elles atteignent des performances de sobriété énergétique doublées d’une diminution de leur impact carbone . Dans ce sens, les informations contenues dans les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, comme toutes les déclarations environnementales disponibles sur la base de données de l’INIES (Informations sur les Impacts Environnementaux et Sanitaires) permettent ces calculs de performance.

En publiant nos FDES, nous affirmons notre engagement en faveur d’une construction plus responsable et plus transparente. C’est un gage de confiance pour les prescripteurs, les maîtres d’ouvrage, les collectivités et tous les professionnels du bâtiment.

Nos fiches sont disponibles en ligne et consultables à tout moment.

