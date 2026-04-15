Alors que les nouveaux mandats municipaux débutent et que la présidentielle de 2027 approche, la Fédération des ascenseurs réclame l’intégration de la modernisation du parc dans les politiques publiques, pour garantir l’accessibilité, la sécurité et l’autonomie des usagers.

À l’issue de son assemblée générale 2026, qui s’est tenue le mardi 31 mars, la Fédération des Ascenseurs a publié ses résultats pour 2025 ainsi que sa feuille de route pour 2026. L’organisation en a profité pour appeler à « un véritable changement d’échelle » pour rénover le parc.

Dans un contexte marqué par l’arrivée de nouvelles équipes municipales et l’ouverture de la séquence politique menant à l’élection présidentielle de 2027, la profession souhaite voir « inscrire durablement la modernisation des ascenseurs au cœur des politiques du logement, de l’accessibilité et de l’adaptation au vieillissement », indique le communiqué de la fédération.

Avec un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros en 2025, en hausse de 1,1 % par rapport à 2024, et un parc de 661 000 appareils en service, la filière des ascenseurs affiche « une croissance globalement atone ». Derrière cette stabilité apparente se cachent toutefois de fortes disparités : les ventes d’appareils neufs ont fortement reculé, de 9 % à 10 100 unités, atteignant leur plus bas niveau depuis dix ans, reflet du ralentissement de la construction neuve.

40 % des ascenseurs ont plus de 25 ans

En revanche, le segment de la modernisation connaît une dynamique plus soutenue, avec une progression de 8,5 % en 2025, pour atteindre 255 millions d’euros. Selon la Fédération, cette évolution traduit une prise de conscience du vieillissement du parc existant : 40 % des ascenseurs ont plus de 25 ans, et un quart dépasse les 40 ans, nécessitant des adaptations aux enjeux contemporains.

La Fédération des ascenseurs plaide pour un accroissement des rénovations des appareils les plus anciens. Dans une société marquée par le vieillissement de la population et l’urbanisation croissante, « la rénovation des ascenseurs constitue une condition essentielle d’une mobilité universelle, inclusive et durable », affirme le communiqué.

« 94 % des Français considèrent le remplacement des ascenseurs vétustes comme une priorité dans le cadre de la rénovation des bâtiments, et 80 % sont favorables à une provision obligatoire annuelle pour financer leur modernisation. Ces chiffres constituent un signal clair adressé aux pouvoirs publics et aux propriétaires », assure Florence Bigé, présidente réélue de la Fédération des Ascenseurs, citant le baromètre IPSOS 2026 commandé par son organisation.

Selon l’organisation, l’ascenseur est un levier concret pour relever plusieurs défis : adapter les logements au vieillissement, améliorer l’accessibilité, accompagner la rénovation des copropriétés, soutenir la transition écologique ou encore renforcer l’attractivité des territoires.

L'ascenseur, infrastructure essentielle du quotidien ?

Face aux enjeux démographiques, urbains et environnementaux, la Fédération des Ascenseurs a présenté sa feuille de route 2026, structurée autour de plusieurs priorités :

Accélérer la modernisation du parc existant : intégrer pleinement les ascenseurs dans les politiques de rénovation, lever les freins techniques et financiers, et encourager l’anticipation au sein des copropriétés.

: intégrer pleinement les ascenseurs dans les politiques de rénovation, lever les freins techniques et financiers, et encourager l’anticipation au sein des copropriétés. Renforcer la sécurité et anticiper les évolutions réglementaires : garantir la sécurité et la fiabilité des équipements tout en développant la digitalisation du parc, via la maintenance prédictive, l’intelligence artificielle et la connectivité.

: garantir la sécurité et la fiabilité des équipements tout en développant la digitalisation du parc, via la maintenance prédictive, l’intelligence artificielle et la connectivité. Accompagner les transitions sociétales et environnementales : intensifier les actions en matière d’économie circulaire, de réemploi des équipements et d’efficacité énergétique.

: intensifier les actions en matière d’économie circulaire, de réemploi des équipements et d’efficacité énergétique. Attirer les talents et préparer l’avenir du secteur : face aux besoins croissants (près de 1 000 techniciens sont recrutés chaque année), la profession multiplie les initiatives pour valoriser ses métiers, notamment à travers la plateforme etreascensoriste.fr, renforcer les partenariats avec les lycées professionnels et les CFA, encourager les reconversions et favoriser la féminisation des équipes.

La Fédération souhaite renforcer le dialogue avec les élus locaux, les parlementaires et l’ensemble des acteurs du logement afin de faire reconnaître l’ascenseur comme « une infrastructure essentielle du quotidien, au croisement des politiques du logement, de l’autonomie et de la transition écologique ».