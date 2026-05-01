Sauver Fort Boyard : dans les coulisses du chantier !
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur la place de l'IA dans le BTP, le chantier de Fort Boyard, la guerre au Moyen-Orient...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial IA dans le BTP
- Interview : un projet de loi pour l'accès de tous à l'énergie
- Visite : Fort Boyard, plongée dans un chantier naval
- Tribune : l'art d'aménager un extérieur en lieu dense
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