Tuiles terre cuite EDILIANS : à la hauteur de toutes vos exigences !

Leader français sur le marché des tuiles en terre cuite, EDILIANS s’appuie sur un savoir-faire de 200 ans pour développer une offre en constante évolution. Le secret de la marque ? Une parfaite maîtrise de toute la chaîne de fabrication :

des géologues EDILIANS pour piloter l’exploitation des carrières, et garantir la régularité des mélanges d’argile, à la base d’un matériau noble,

douze sites de production régionaux certifiés ISO 9001, en amélioration continue, qui produisent la plus large gamme de tuiles certifiées NF,

des techniques d’émaillage en mono-cuisson ou double cuisson pour un niveau de finition irréprochable,

un laboratoire dédié à l’innovation à Quincieux, pour penser les tuiles de demain et répondre aux enjeux environnementaux.

Ce savoir-faire permet à EDILIANS de garantir des tuiles au top, année après année et face aux aléas climatiques. Quant à l’esthétique de ces gammes en terre cuite, elle répond également à de hautes exigences. Des 9 prestigieuses appellations de terroir aux tuiles très contemporaines en passant par les gammes solaires, les 70 modèles de tuiles en terre cuite (et 220 coloris !) subliment tous les styles architecturaux.

La terre cuite, un choix solide pour des toitures performantes

Issue d’un savoir-faire traditionnel datant de l’époque romaine, la tuile en terre cuite possède des propriétés exceptionnelles :

une durabilité à toute épreuve, jusqu’à 100 ans si elle est bien entretenue,

une excellente résistance aux aléas climatiques : pluie, grêle, gel, vents violents etc.,

une isolation thermique au top, face au froid comme aux UV,

une bonne étanchéité à l’eau, pour préserver la couverture des infiltrations.

Grâce à la politique R&D d’EDILIANS, les gammes de tuiles gagnent en performance année après année, et en durabilité. Durable, la tuile en terre cuite l’est aussi sur le plan écologique : elle est fabriquée avec un ingrédient 100 % naturel ; l’argile, et au plus proche de la zone d’extraction, pour éviter l’impact carbone lié au transport.

La tuile en terre cuite, pilier du patrimoine architectural !

Issues de belles traditions régionales, les tuiles en terre cuite EDILIANS participent au patrimoine architectural local. Gelis, Sans, Poudenx, Aubois, Doyet, Ste Foy, Jacob, Phalempin, Huguenot : les 9 appellations de terroirs de la gamme Patrimoine racontent à la fois la particularité d’un sol et un savoir-faire régional ancestral. Tout en s’adaptant à tous les styles ! Disponibles en plusieurs teintes, déclinées en plusieurs formats, ces tuiles fabriquées au cœur de nos régions couvrent autant les maisons traditionnelles que les résidences les plus modernes.

Le saviez-vous ? À proximité d’un monument historique ou dans un quartier ancien, le choix de tuiles peut être orienté par les architectes des Bâtiments de France !

Galbée, petits moules, plate ou conique, et toujours iconique !

Pour adapter les gammes à toutes les configurations de toitures et d’architectures, EDILIANS décline ses gammes dans différents formats :

la tuile fortement galbée : elle présente une courbure marquée, une forme ronde qui rappelle l’esthétique des tuiles d’antan. Elle a un accent du Sud comme la PLEIN SUD Gélis ou la MERIDIONALE Poudenx, du Sud-Ouest comme l’AQUITAINE Poudenx ou plus lyonnais comme la OMEGA MAX Ste Foy !

la tuile faiblement galbée : plus plate, à pureau plat ou à relief, elle facilite les travaux de couverture tout en célébrant le patrimoine régional : du nord comme la TENORD Huguenot adaptée aux faibles pentes ou du Jura comme la STANDARD 9 Jacob.

la tuile plate : sur des toits à forte pente (45° ou plus), elle permet le bon l’écoulement de l’eau de pluie et de la neige. Elle est idéale dans les régions soumises à des aléas météorologiques, comme la PLATE 16X24 Phalempin posée au Nord et dans le bassin parisien.

la tuile canal : sous forme de cône, c’est la tuile du sud par excellence. CANAL CHARENTAISE Poudenx ou GIRONDE Poudenx, elle couvre les toits à faible pente des régions ensoleillée.

La tuile petits moules : tuiles mécaniques à emboîtement, elle est prisée pour son parfait équilibre entre esthétisme, performance et simplicité de mise en œuvre. Son format réduit apporte une touche d’élégance, comme la NEOPLATE Ste Foy, l’ARBOISE ÉCAILLE Jacob ou la HP 17 Huguenot.

Besoin de conseils pour le choix des modèles de tuiles ? Les experts EDILIANS sont là pour vous accompagner !

La tuile terre cuite solaire : elle a tout pour plaire !

Pionnier sur le marché de la tuile solaire, EDILIANS propose des modèles en terre cuite pour faire rimer photovoltaïque avec esthétique ! De formes et de caractéristiques identiques à une tuile en terre cuite classique, ces modèles associent les performances de l’argile à la technologie solaire. Et ils se fondent complètement dans le décor des toitures !

Le modèle phare d’EDILIANS ? La Alpha Solaire, la solution de production d’énergie la plus design du marché ! En parfait accord avec le modèle de tuile ALPHA 10 Ste Foy, cette tuile photovoltaïque fabriquée en France est facile et rapide à poser, grâce à des raccords électriques simplifiés Plug&Play. Une solution d’avenir, à tous les niveaux : son étanchéité est garantie 30 ans !

Pour en savoir plus exit_to_app