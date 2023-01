Cellomur® Ultra ECA, le premier isolant à Empreinte Carbone Améliorée

Cellomur® Ultra ECA – Empreinte Carbone Améliorée – est le premier panneau isolant en PSE fabriqué à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse. Cellomur® Ultra ECA est dédié à l’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

En tant que spécialiste de l’isolation pour un habitat durable, HIRSCH Isolation s’est donné comme mission d’agir pour la réduction des consommations énergétiques et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Afin d’aller plus loin dans cette démarche, HIRSCH Isolation lance le 1er isolant PSE à Empreinte Carbone Améliorée, réalisé à partir de ressources renouvelables : déchets organiques d’origine européenne ! L’isolant Cellomur® Ultra ECA* est le premier polystyrène expansé issu de la biomasse en France.

L’isolant Cellomur® Ultra ECA est réalisé à partir de déchets organiques de 2ème génération, c’est-à-dire non consommables, issus de l’industrie alimentaire et forestière européenne. Le composant ainsi obtenu est parfaitement sain et garantit les mêmes qualités isolantes qu’un PSE classique. Le procédé de transformation en panneaux est similaire au cycle de production classique et ne génère aucune surconsommation d’énergie. Cellomur® Ultra ECA bénéficie ainsi d’une empreinte carbone à très faible impact, - 60 % par rapport à un PSE classique, pour les mêmes caractéristiques techniques.

Dédié aux projets d’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince, Cellomur® Ultra ECA couvre les mêmes domaines d’application que le PSE classique (maisons individuelles, logements collectifs, etc.) et permet concrètement de répondre aux besoins de massification de la rénovation énergétique au niveau national. Cellomur® Ultra ECA assure le meilleur compromis en termes d’impact environnemental, de coût et de performances sur le marché des isolants en France !

Avec une empreinte carbone amélioré, Cellomur® Ultra ECA répond aux exigences de la RT 2012, au label E+C- et aux futures exigences de la RE 2020.

Il s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire :

Réduire la consommation de ressources fossiles ;

Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

Valoriser les déchets d’autres filières (déchets verts) ;

Diversifier les sources d’approvisionnement des matières premières.

De plus, il bénéficie de la certification internationale de durabilité du carbone (ISCC), délivrée par Control Union Inspection France, relative à la production durable de biomasse. Une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) est également disponible pour l’analyse complète du cycle de vie du produit dans la perspective de son intégration dans le calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son écoconception.

100% recyclable, plus économique que la plupart des matériaux isolants bas carbone, et plus isolants thermiquement, Cellomur® Ultra ECA* est également facile à poser grâce à son faible poids (1,4 kg pour un panneau standard de 120 mm) et à son épaisseur réduite (120 mm pour R=3,85). Il permet de réaliser des chantiers propres et dans les mêmes délais que les applications traditionnelles. Son excellente durabilité assure de très hautes performances tout au long de son cycle de vie.

Caractéristiques techniques :

- λ = 0,031 W/m.K

- R = 3,85

- Dimensions : 1 200 x 600 mm

- Surface par panneau : 0,72 m²

- Traitement efficace des ponts thermiques

- Mise en œuvre dans le respect de l’avis technique

- Répond aux exigences de la réglementation incendie

- Pose calée-chevillée

Découvrez le 1er chantier de référence du Cellomur® Ultra ECA

Isolation thermique par l’extérieur d’une maison individuelle à Saint-Germain en Laye (78). Un premier chantier de référence pour le nouvel isolant PSE à faible empreinte carbone HIRSCH Isolation.

Télécharger la brochure

Pour en savoir plus exit_to_app