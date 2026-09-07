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BATIMAT 2026 : EDILIANS présente ses solutions pour la toiture de demain

Communiqué
Publié le 07 septembre 2026
À BATIMAT 2026, EDILIANS dévoile ses nouveautés tuile terre cuite, solaire photovoltaïque et rénovation énergétique pour les projets en neuf comme en rénovation.
BATIMAT 2026 : EDILIANS présente ses solutions pour la toiture de demain - Batiweb

L'expertise globale d'EDILIANS au service des professionnels du bâtiment

À l'occasion de BATIMAT 2026, EDILIANS met en lumière l'étendue de son expertise au service des professionnels du bâtiment. Tuile terre cuite, solaire photovoltaïque, rénovation énergétique et services d'accompagnement : la marque présentera une offre globale conçue pour répondre aux enjeux actuels de la construction, de la rénovation et de la performance énergétique des bâtiments.

Des solutions pour la rénovation des bâtiments anciens et toitures de caractère

Parmi les temps forts présentés sur le salon, la gamme Sélection Patrimoine s'enrichit de nouvelles références et d'une identité renouvelée afin d'accompagner les projets de rénovation et de préservation du bâti ancien :

  • la tuile PLATE ELIXIR 16x27 Aubois avec son nouveau coloris Val d'Allier ;
  • le nouveau coloris Breteuil pour la PLATE 17x27 Ste Foy ;
  • la nouvelle tuile MONUMENT HISTORIQUE Aubois, enrichie d'une palette étendue de coloris ;
  • la gamme premium PLATE Millésime 17x27 Ste Foy, conçue pour répondre aux projets à forte exigence esthétique. 

Pensées pour les projets de rénovation et de restauration, ces solutions permettent de préserver l'identité architecturale des bâtiments tout en répondant aux exigences techniques actuelles.

Toiture, solaire et rénovation énergétique : une approche globale 

Au-delà de la couverture, EDILIANS présentera une offre globale dédiée à la performance énergétique des bâtiments, adaptée aux projets de rénovation comme au neuf. Cette expertise s'appuie sur des solutions pour l'enveloppe du bâtiment, incluant l’étanchéité à l’air et à l’eau, l’isolation, le bardage, la gestion des eaux pluviales et le solaire photovoltaïques en intégration ou surimposition.

Pionnier de la tuile solaire photovoltaïque depuis plus de vingt ans, EDILIANS développe des solutions associant production d'énergie, intégration esthétique et respect de l'architecture des bâtiments.

Rendez-vous sur le stand EDILIANS

Du 28 septembre au 1er octobre 2026, les visiteurs de BATIMAT pourront découvrir les dernières nouveautés de la marque, échanger avec les experts EDILIANS et bénéficier de conseils adaptés à leurs projets de couverture, rénovation énergétique, solaire et préservation du patrimoine. 

 

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