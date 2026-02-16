France travaux sur cordes publie son recensement 2025. Le secteur compte 902 entreprises, 11 384 emplois et plus de 1,15 milliard d'euros de chiffre d’affaires.

France travaux sur cordes, le syndicat qui rassemble les entreprises des travaux publics et du bâtiment spécialisées dans les travaux d’accès difficile sur cordes, a publié lundi 2 février les résultats de son recensement national 2025. Celui-ci fait état de 902 entreprises réalisant des travaux sur cordes en France, dont 848 exclusivement dédiées à cette activité.

Le secteur totalise 11 384 emplois intervenant dans quatre domaines principaux : le bâtiment, les risques naturels, l’industrie et l’événementiel. Il compte 6 552 salariés au sein d’entreprises spécialisées, complétés par 4 832 intérimaires

En 2025, le chiffre d’affaires des entreprises de travaux sur cordes s’élève à 1 154 736 K€. Les agences de travail temporaire opérant dans ce secteur enregistrent, pour leur part, un chiffre d’affaires consolidé de 106 613 K€.

Un secteur sollicité majoritairement par les collectivités et les administrations

Le secteur des travaux sur cordes intervient pour l’entretien, la maintenance et la réparation des ouvrages, dans les domaines industriels, des infrastructures, du patrimoine, de l’énergie et des ouvrages d’art. Les collectivités et les administrations sont aujourd’hui les premiers utilisateurs des techniques d’accès sur cordes.

Les donneurs d’ordre recourent aux interventions sur cordes pour mener différents types d’opérations, parmi lesquelles la maintenance préventive et corrective, les inspections techniques, les réparations spécialisées ainsi que les interventions d’urgence.

Les interventions sur cordes impliquent des exigences élevées en matière de compétences, de sécurité et de conformité réglementaire.

De plus en plus de certifiés

La filière de certification s’articule autour de plusieurs certificats de qualification professionnelle (CQP). Elle permet d’accéder au métier avec le CQP Travailler sur cordes – niveau initial, de renforcer ses compétences via le CQP Travailler sur cordes – niveau confirmé, de superviser les opérations avec le CQP Superviser les travaux sur cordes, et d’organiser les chantiers sur site grâce au CQP Organiser les travaux sur cordes sur site.

En 2025, 1 978 candidats ont obtenu une certification CQP, un chiffre « confirmant l’attractivité et le dynamisme du secteur », selon France Travaux sur Cordes. Le nombre de candidats admis au CQP Travailler sur cordes – niveau confirmé est passé de 276 à 419 sur un an.