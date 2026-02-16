Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Travaux sur cordes : un secteur de 11 384 emplois en France en 2025

Partager l'article
Étude

Publié le 16 février 2026 à 7h00, mis à jour le 16 février 2026 à 17h23, par Nils Buchsbaum

France travaux sur cordes publie son recensement 2025. Le secteur compte 902 entreprises, 11 384 emplois et plus de 1,15 milliard d'euros de chiffre d’affaires.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

France travaux sur cordes, le syndicat qui rassemble les entreprises des travaux publics et du bâtiment spécialisées dans les travaux d’accès difficile sur cordes, a publié lundi 2 février les résultats de son recensement national 2025. Celui-ci fait état de 902 entreprises réalisant des travaux sur cordes en France, dont 848 exclusivement dédiées à cette activité.

Le secteur totalise 11 384 emplois intervenant dans quatre domaines principaux : le bâtiment, les risques naturels, l’industrie et l’événementiel. Il compte 6 552 salariés au sein d’entreprises spécialisées, complétés par 4 832 intérimaires

En 2025, le chiffre d’affaires des entreprises de travaux sur cordes s’élève à 1 154 736 K€. Les agences de travail temporaire opérant dans ce secteur enregistrent, pour leur part, un chiffre d’affaires consolidé de 106 613 K€.

Un secteur sollicité majoritairement par les collectivités et les administrations

 

Le secteur des travaux sur cordes intervient pour l’entretien, la maintenance et la réparation des ouvrages, dans les domaines industriels, des infrastructures, du patrimoine, de l’énergie et des ouvrages d’art. Les collectivités et les administrations sont aujourd’hui les premiers utilisateurs des techniques d’accès sur cordes

Les donneurs d’ordre recourent aux interventions sur cordes pour mener différents types d’opérations, parmi lesquelles la maintenance préventive et corrective, les inspections techniques, les réparations spécialisées ainsi que les interventions d’urgence.

Les interventions sur cordes impliquent des exigences élevées en matière de compétences, de sécurité et de conformité réglementaire

De plus en plus de certifiés

 

La filière de certification s’articule autour de plusieurs certificats de qualification professionnelle (CQP). Elle permet d’accéder au métier avec le CQP Travailler sur cordes – niveau initial, de renforcer ses compétences via le CQP Travailler sur cordes – niveau confirmé, de superviser les opérations avec le CQP Superviser les travaux sur cordes, et d’organiser les chantiers sur site grâce au CQP Organiser les travaux sur cordes sur site.

En 2025, 1 978 candidats ont obtenu une certification CQP, un chiffre « confirmant l’attractivité et le dynamisme du secteur », selon France Travaux sur Cordes. Le nombre de candidats admis au CQP Travailler sur cordes – niveau confirmé est passé de 276 à 419 sur un an.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.