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Hellio donne rendez-vous aux pros du bâtiment à BATIMAT 2026

Communiqué
Publié le 07 septembre 2026
Hellio accompagne les pros du bâtiment à BATIMAT 2026 avec ses solutions dédiées. Retrouvez nos équipes stand H1-K042.
Hellio donne rendez-vous aux pros du bâtiment à BATIMAT 2026 - Batiweb

Hellio à BATIMAT 2026 : un rendez-vous dédié aux professionnels du bâtiment

Du 28 septembre au 1er octobre 2026, Hellio sera présent au salon BATIMAT, à Paris Expo Porte de Versailles, sur le stand H1-K042.

Dans un contexte où les dispositifs d'aides évoluent et où les attentes des particuliers se renforcent, les professionnels du bâtiment doivent conjuguer expertise technique, maîtrise des démarches administratives et développement commercial.

C'est pour répondre à ces enjeux que Hellio accompagne les artisans, installateurs et entreprises du bâtiment avec des solutions conçues pour faciliter la rénovation énergétique et soutenir leur croissance.

Des solutions concrètes pour développer votre activité

Hellio met à disposition des professionnels un accompagnement complet pour simplifier leurs démarches et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Simplifier la gestion des aides

Avec Hellio Primes, les professionnels bénéficient d'un accompagnement sur les dispositifs CEE et MaPrimeRénov', de la constitution des dossiers jusqu'à leur valorisation. Les démarches administratives sont simplifiées afin de sécuriser les projets et de fluidifier leur réalisation.

Générer de nouvelles opportunités

Grâce à Hellio Leads, les entreprises accèdent à des contacts qualifiés correspondant à leur activité. Une solution pensée pour développer leur portefeuille de chantiers et soutenir leur développement commercial.

Être accompagné au quotidien

Au-delà des solutions proposées, Hellio met à disposition de ses partenaires un accompagnement personnalisé, une veille réglementaire et l'expertise de ses équipes afin de les aider à évoluer dans un environnement en constante mutation.

Retrouvez Hellio à BATIMAT

Tout au long du salon, les équipes Hellio accueilleront les visiteurs sur le stand H1-K042 pour présenter leurs solutions, répondre aux questions des professionnels et échanger autour des dispositifs d'aides, de la rénovation énergétique et des leviers de développement de leur activité.

Que vous souhaitiez optimiser la gestion de vos dossiers, accéder à de nouveaux chantiers ou mieux comprendre les évolutions réglementaires, nos experts seront à votre disposition pour vous accompagner.

BATIMAT 2026
28 septembre au 1er octobre 2026
Paris Expo Porte de Versailles
Stand H1-K042

Pour en savoir plus exit_to_app

 

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