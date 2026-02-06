Podcast
Chantier Stisol® Remblai 120 : Pont Simone Veil à Bordeaux

Vidéo

Publié le 06 février 2026

Découvrez le reportage chantier du pont Simone Veil à Bordeaux (Gironde), un ouvrage d’envergure où 1 060 m³ de remblai allégé en polystyrène Stisol® Remblai 120 ont été mis en œuvre.

Démarré fin 2017, ce chantier d’infrastructure majeur a été inauguré à l’été 2024.

Avec une longueur de 550 mètres et un tablier d’environ 45 mètres de large, le pont Simone Veil figure parmi les ponts les plus larges d’Europe. Un projet technique ambitieux nécessitant des solutions performantes et durables.

Un remblai allégé pour répondre aux contraintes techniques

Le remblai allégé polystyrène Stisol® Remblai 120 a été posé au niveau de la culée du pont (appui d’extrémité) afin de répondre à deux enjeux majeurs du chantier :

  • Limiter les tassements au droit de la dalle de transition
  • Réduire les efforts appliqués sur les pieux, notamment les frottements négatifs

Grâce à sa légèreté, sa résistance mécanique et sa durabilité, le Stisol® Remblai 120 constitue une solution idéale pour les ouvrages d’art, ponts et infrastructures soumises à de fortes contraintes géotechniques.

 

