Nouveauté HIRSCH Isolation : Doublifix®, le système de doublage sec facile à poser et bas carbone !

Ce système innovant est destiné à isoler thermiquement les murs maçonnés (blocs béton, brique) ou en béton, pour la construction neuve et la rénovation. Contrairement aux systèmes de doublages traditionnels, Doublifix® ne nécessite ni montants ni fourrures lors de son installation.

Le système se compose uniquement d'une cheville spécifique et de son connecteur breveté, qui permet la fixation de l'isolant en polystyrène expansé (PSE) au mur puis celle de la plaque de plâtre sur le connecteur. Avec 4 fixations par plaque en partie courante, Doublifix® offre à la fois un gain de temps considérable et une économie en fournitures : ossature métallique et vis.

Pour en savoir plus exit_to_app