Nouveauté HIRSCH Isolation : Doublifix®, le système de doublage sec facile à poser et bas carbone !
Publié le 16 janvier 2026
Ce système innovant est destiné à isoler thermiquement les murs maçonnés (blocs béton, brique) ou en béton, pour la construction neuve et la rénovation. Contrairement aux systèmes de doublages traditionnels, Doublifix® ne nécessite ni montants ni fourrures lors de son installation.
Le système se compose uniquement d'une cheville spécifique et de son connecteur breveté, qui permet la fixation de l'isolant en polystyrène expansé (PSE) au mur puis celle de la plaque de plâtre sur le connecteur. Avec 4 fixations par plaque en partie courante, Doublifix® offre à la fois un gain de temps considérable et une économie en fournitures : ossature métallique et vis.
Les tags associés
CEE : OSCAR dresse le bilan de quatre ans d’accompagnement des artisans
Le programme OSCAR fait le bilan de quatre ans d’actions, avec 4 200 RAR formés et plus de 35 000 artisans accompagnés dans leur démarches CEE.
Doubliplac : une gamme complète de doublage collé pour l'ITI
HIRSCH Isolation élargit sa gamme avec Doubliplac, une solution de doublage collé traditionnelle, pensée pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.
HIRSCH Isolation et fischer lancent un système d’isolation rapide et économique
Le spécialiste de l’isolation et le leader de la fixation ont mis leurs compétences en commun pour créer un système d’isolation intérieur sans fourrure ni montant : Doublifix®.
La rénovation énergétique des petites copropriétés coûte deux fois plus cher
En Île-de-France, rénover les petites copropriétés de moins de 15 logements coûte deux fois plus cher que les grands ensembles, selon l’Institut Paris région. Anciennes, complexes et peu rentables, elles...