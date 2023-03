HIMACS dans la “TV House” en Belgique

La TV House, une résidence privée singulière, au cœur des Flandres, est construite autour d'un jardin intérieur, calme et isolé, qui constitue le point central de la maison, bien qu'à l'origine le client ait eu une idée différente pour la conception des espaces environnants. La demande initiale comprenait une configuration avec des "bâtiments séparés", mais elle a été retravaillée par le cabinet d'architectes pour une proposition de design plus cohérente.



Le résultat final est une structure unique en son genre qui, grâce à l'utilisation minutieuse de l'espace et à la conception de la façade, en donne l'aspect d'un complexe composé d'éléments distincts.

La façade : jeu de perspectives

La conception de la façade extérieure, en bardage bois, est certainement l'un des aspects les plus intéressants du projet. Alors que la largeur des lattes est la même sur toute la structure, leur épaisseur varie pour créer un effet de clair-obscur. On a ainsi une façade qui semble changer de couleur avec la lumière à différents moments de la journée qui, couplée aux différentes perspectives lui confèrent des nuances alternant entre les gris et les bruns.



L'approche de la conception de la façade intérieure entourant le jardin est différente. Ici, les panneaux de bois sont tous de la même longueur et de la même épaisseur pour créer une ambiance plus chaleureuse.



Les grandes fenêtres ne font pas qu'alléger l'architecture extérieure, elles permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans les espaces, créant ainsi un lien entre la verdure entourant la résidence et le jardin intérieur.

L'espace cuisine : entre simplicité et découverte

La cuisine s'intègre discrètement dans un espace partagé avec le salon. Un grand îlot qui s'étend sur toute la longueur de l'espace "sépare" les deux zones. Ici, HIMACS a été utilisé pour plan de travail, qui comporte un généreux évier intégré. La finition choisie est l’iconique Alpine White, d’un blanc étincelant qui contraste avec le sol gris foncé.



Grâce à ses excellentes propriétés hygiéniques, à sa résistance aux impacts et aux rayures et à sa surface non-poreuse et sans joints, le Solid Surface HIMACS est le matériau parfait pour la manipulation des aliments et les activités quotidiennes dans la cuisine.



Les surfaces de travail ont été conçues pour ne montrer que l'essentiel, et mettre en valeur la pureté de l’îlot en HIMACS. La partie fonctionnelle de la cuisine - avec une zone de cuisson à induction et une hotte intégrée dans l'unité murale - a été délibérément "cachée", ne se révélant qu'à l'ouverture des portes des armoires. Une fois celles-ci ouvertes, le cœur de la cuisine révèle la finition sombre du mélèze poli, qui contraste avec le blanc éclatant de l'îlot et des portes.

Une salle de bain "cachée" dans la chambre principale

La chambre principale dispose d'une salle de bains attenante - séparée de la zone de couchage par une cloison à charnière - où la chaleur du chêne s'allie à l'esthétique douce d'HIMACS.



La grande baignoire est intégrée dans une structure spéciale composée d'un revêtement extérieur en bois et d'une zone avec une surface plane réalisée en Solid Surface dans la nuance Babylon Beige.



Une petite niche a été creusée dans la surface en HIMACS entourant la baignoire, pour ranger les flacons et autres objets de la salle de bains. L'espace restant de cette zone plate peut être utilisé pour accueillir les serviettes, prêtes à être utilisées après le bain.



HIMACS en finition Babylone Beige apparaît également sur toute la longueur du plan de la salle de bains, avec deux vasques intégrées - également en HIMACS - et l'unité inférieure en chêne.



Les deux vasques sont dotées d'une tablette intérieure pour le savon et les accessoires.

Noir intense dans la salle de douche

HIMACS a également été utilisé pour créer le plan vasque de la salle de douche. La teinte choisie est ici le noir intense de la finition Black, qui s'accorde avec le vert aigue-marine de la cloison en verre translucide gravé à l'acide, derrière laquelle se trouvent l'espace douche et les sanitaires.



Ici aussi, la vasque en HIMACS est totalement intégrée au plan et contient une tablette de rangement pour faciliter l'accueil des flacons et des accessoires.



Comme dans la cuisine, HIMACS est également le matériau idéal dans une salle de bains. La finition est totalement sans joints et empêche l'accumulation de saletés et la prolifération de germes et de bactéries. Sa résistance aux détergents agressifs garantit un entretien facile et durable.