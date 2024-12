Un véritable succès en Europe

La technologie nanoe™, qui a vu le jour dans les années 1990 pour répondre au défi de la pollution de l’air, a été largement adoptée depuis à travers l’Europe. Alors que les recherches sur cette solution révolutionnaire ont débuté en 1997, le développement a quant à lui officiellement commencé en 2001. C’est plus tard, en 2008, que la technologie a été intégrée pour la première fois aux systèmes de climatisation tertiaires de Panasonic. Une année qui fera date dans le parcours de nanoe™. Cette solution innovante de Panasonic est devenue rapidement un incontournable en Europe, que ce soit dans les intérieurs ou dans les espaces publics, et est désormais présente dans un grand nombre des systèmes de chauffage et de refroidissement de la marque, garantissant aux utilisateurs un confort ultime.

20 ans d’expertise dans la purification de l’air

Cette année, Panasonic célèbre le 20ème anniversaire de nanoe™ X, une version avancée de sa technologie initiale nanoe™. nanoe™ X produit environ dix fois plus de radicaux hydroxyles (OH) que son prédécesseur. La première unité de climatisation à s’être équipée de nanoe™ X a été lancée en 2016. Aujourd’hui, la plupart des unités de climatisation de Panasonic incluent nanoe™ X de série, dont les unités murales résidentielles Etherea et le gainable Aquarea EcoFleX.

nanoe™ X présente d’incroyables avantages en intérieur et garantit que les endroits fréquentés soient plus propres et agréables. Elle permet d’inhiber certains types de polluants et de réduire les odeurs pour un confort optimal. La technologie peut fonctionner avec le chauffage ou la climatisation, mais aussi de manière indépendante lorsque qu’on s’absente, assurant alors un air plus propre en continu.

Un essor mondial

Ces dernières années, la demande pour un air de meilleure qualité n’a cessé d’augmenter, ce qui a entraîné une hausse des ventes d’appareils nanoe™, dépassant les 10 millions d’unités vendues par an. Cette solution est aujourd’hui utilisée dans 107 pays, notamment en Europe, pour divers types d’installations et d’espaces publics. On retrouve ainsi nanoe™ au sein de compagnies de chemins de fer nationales, d’écoles, d’hôpitaux, d’hôtels, de bureaux, de magasins ou encore de voitures, partout en Europe.

Innovation technologique

Panasonic explore et développe en permanence le potentiel de sa technologie. L’objectif de ces avancées est de garantir aux utilisateurs et à la société de manière générale un environnement propre et confortable au quotidien, favorisant le bien-être des individus pour qu’ils tendent vers un meilleur mode de vie.

