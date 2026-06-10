Climatisation Bosch : la performance technologique au quotidien

Aujourd'hui, répondre aux exigences de vos clients n'a jamais été aussi simple. En s’appuyant sur des technologies de pointe, les gammes de pompes à chaleur air/air Bosch permettent de combiner de hauts niveaux de performance avec une tranquillité d'esprit totale.

Les systèmes de climatisation réversible Bosch reposent sur trois piliers fondamentaux pour transformer le quotidien au sein de l'habitat :

Efficacité énergétique : Les appareils affichent des performances saisonnières allant jusqu'à A+++ afin de réduire durablement l'empreinte carbone ainsi que les factures d’énergie.

: Les appareils affichent des performances saisonnières allant jusqu'à A+++ afin de réduire durablement l'empreinte carbone ainsi que les factures d’énergie. Qualité de l'air intérieur : Grâce à une technologie d’ionisation de pointe et à la fonction d'autonettoyage i-Clean, les systèmes purifient l'atmosphère en éliminant efficacement les virus et les bactéries.

: Grâce à une technologie d’ionisation de pointe et à la fonction d'autonettoyage i-Clean, les systèmes purifient l'atmosphère en éliminant efficacement les virus et les bactéries. Confort intelligent : Le pilotage à distance s'effectue en toute fluidité via l'application HomeCom Easy. De plus, des fonctions avancées telles que la détection de présence ou le mode silencieux garantissent une maîtrise absolue et sur-mesure.

La campagne met à l'honneur trois modèles phares, conçus pour s'adapter précisément aux besoins de chaque logement :

Climate 7000i : Le sommet de la performance et de la pureté de l'air. Doté d'une efficacité énergétique A+++ en mode chaud comme en mode froid, il purifie l'air grâce à son ioniseur et se pilote simplement à la voix ou à distance.

: Le sommet de la performance et de la pureté de l'air. Doté d'une efficacité énergétique A+++ en mode chaud comme en mode froid, il purifie l'air grâce à son ioniseur et se pilote simplement à la voix ou à distance. Climate 6000i : L’équilibre parfait entre un design moderne et une technologie avancée. Il garantit une température idéale en toute saison et assainit l'air grâce à la fonction i-Clean.

: L’équilibre parfait entre un design moderne et une technologie avancée. Il garantit une température idéale en toute saison et assainit l'air grâce à la fonction i-Clean. Climate 3000i : La solution simple, efficace et accessible. Économe et robuste, ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix avec une efficacité énergétique A++ en mode froid.

Une campagne 360° pour accompagner clients et installateurs partout, au quotidien. Avec Performe #LikeABosch, Bosch déploie une stratégie de communication cross-canal et cross-média afin d’accompagner les particuliers comme les installateurs professionnels tout au long de leur parcours.

Cette campagne s’inscrit dans une prise de parole d’envergure, portée par plusieurs univers Bosch, avec un objectif commun : valoriser la performance des technologies Bosch et renforcer la proximité avec les utilisateurs sur tous les points de contact.

Ainsi, Bosch active un dispositif média puissant et complémentaire :

Télévision nationale pour les univers Bosch Électroménager et Bosch Power Tools

pour les univers Bosch Électroménager et Bosch Power Tools Campagnes digitales et presse spécialisée pour Bosch Home Comfort

pour Bosch Home Comfort Affichage 4x3 pour renforcer la visibilité Bosch Power Tools sur le terrain

pour renforcer la visibilité Bosch Power Tools sur le terrain Présence en magasins et événements de proximité pour Bosch Home Comfort

pour Bosch Home Comfort Roadshow national Bosch Home Comfort 2026 , au plus près des installateurs partenaires, où la campagne Performe #LikeABosch ouvre les conférences et accompagne les temps forts de la tournée

, au plus près des installateurs partenaires, où la campagne Performe #LikeABosch ouvre les conférences et accompagne les temps forts de la tournée Plateformes de streaming audio et vidéo , pour toucher les consommateurs dans leurs usages du quotidien

, pour toucher les consommateurs dans leurs usages du quotidien Radios nationales et stations affinitaires, comme RMC, afin d’amplifier la visibilité et la mémorisation de la campagne

L’ambition est claire : aller à la rencontre des clients et des installateurs partout où ils se trouvent, en créant une expérience de marque cohérente, visible et impactante. Alors que les étés deviennent plus chauds et que les variations de température restent importantes tout au long de l’année, les besoins en confort thermique évoluent.

Aujourd’hui, s’équiper d’une solution de climatisation réversible performante permet non seulement de gagner en confort durant les fortes chaleurs, mais également d’optimiser le chauffage lorsque les températures baissent.

Avec Bosch Home Comfort, la technologie accompagne chaque saison pour offrir un confort maîtrisé toute l’année.

Qu'il s'agisse d'équiper une seule pièce en monosplit ou de climatiser jusqu'à cinq pièces simultanément grâce à la flexibilité du multisplit, les installateurs partenaires certifiés accompagnent chaque projet de l'étude personnalisée jusqu'à la mise en service.

Réalisez vos projets avec le plus haut niveau de performance et performez dès maintenant avec Bosch Home Comfort.

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