Rénovation énergétique : les clés pour passer à l’action

Depuis l'accord de Paris de 2015, la France a pris un virage décisif vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce contexte, la RE 2020 redéfinit les règles du jeu pour les professionnels du BTP : moins d'émissions, moins de gaspillage, plus de performance. Une opportunité concrète de bâtir mieux et de valoriser votre expertise.

Qu'est-ce que la rénovation énergétique, concrètement ?

Rénover énergétiquement un bâtiment, c'est bien plus qu'un simple ravalement. C'est repenser en profondeur la façon dont il consomme, produit et gère l'énergie. Les leviers d'action sont multiples :

L'enveloppe du bâtiment : isolation des murs, toitures, combles et planchers, remplacement des menuiseries pour limiter les déperditions thermiques ;

Les systèmes de chauffage et climatisation : pompes à chaleur, chaudières à condensation, panneaux solaires thermiques — des solutions performantes et durables ;

La ventilation mécanique : pour garantir une qualité d'air intérieure irréprochable ;

Les énergies renouvelables : panneaux photovoltaïques, géothermie, biomasse — autant de sources d'énergie propre à exploiter ;

La domotique : thermostats connectés, éclairage et occultations intelligents pour piloter la consommation en temps réel.

Ces améliorations sont mesurées à travers trois indicateurs clés de la RE 2020 :

Bbio : évalue les besoins en chauffage, refroidissement et éclairage ;

Cep : quantifie la consommation totale d'énergie primaire ;

Cep,nr : cible spécifiquement les énergies non renouvelables.

La RE 2020 : une réglementation qui transforme le secteur

Entrée en vigueur en janvier 2022 pour toutes les constructions neuves, la RE 2020 va bien au-delà de son prédécesseur, la RT 2012, qui se limitait aux critères thermiques. Elle intègre désormais l'impact environnemental global du bâtiment, le confort estival, l'usage de matériaux durables ou réemployés, et une gestion responsable des déchets de chantier.

Ses ambitions sont claires :

Réduire drastiquement la consommation énergétique des bâtiments neufs

Abaisser les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie

Garantir un confort thermique été comme hiver

Favoriser l'économie circulaire dans les matériaux de construction

Optimiser la gestion des déchets issus des travaux

Certes, cette montée en exigence représente un investissement supplémentaire pour les maîtres d'ouvrage et les entreprises du bâtiment. Mais c'est aussi un levier de différenciation fort sur un marché en pleine transformation. Nos experts sont là pour vous accompagner à chaque étape, en vous aidant à anticiper les évolutions réglementaires et à les intégrer sereinement dans vos projets.

RE 2020 : les évolutions 2026

Le décret n°2026-16 du 15 janvier 2026 étend la RE 2020 à 13 nouvelles catégories de bâtiments tertiaires et industriels : hôtels, restaurants, commerces, crèches, EHPAD, établissements de santé, aérogares ou encore bâtiments industriels. Cette extension répond aux obligations européennes de la directive EPBD 2024.

Le décret n°2026-200 du 18 mars 2026 adapte les règles pour les surélévations et introduit de nouveaux coefficients liés aux espaces extérieurs et à la hauteur sous plafond.

Pour les professionnels du BTP, anticiper ces évolutions dès la phase de conception reste la clé pour maîtriser les coûts et garantir la conformité des projets.

Le réemploi des matériaux : L'Auxiliaire à vos côtés

Le réemploi s'inscrit dans un cadre juridique structuré, porté notamment par la loi AGEC, la RE 2020 et la REP PMCB. L'Auxiliaire a pris les devants en créant un groupe de travail dédié, nourri d'échanges avec des partenaires variés, pour bâtir une doctrine interne souple et évolutive.

Notre conviction : le réemploi ne modifie pas les garanties de nos contrats, mais il influe sur l'appréciation du risque. En l'absence de règles professionnelles uniformisées, nous analysons chaque dossier individuellement pour établir les avenants nécessaires et apporter nos garanties dans les meilleures conditions.

Professionnels du BTP : pourquoi viser le label RGE ?

Le label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE), créé en 2022, est devenu un véritable passeport commercial pour les entreprises spécialisées en rénovation énergétique. Délivré par le Cofrac, il atteste de vos compétences et rassure vos clients sur la qualité de vos interventions.

Le parcours de labellisation se déroule en cinq étapes :

Choisir le signe de qualité adapté à votre activité (Qualibat, Certibat, Eco artisan…)

Désigner un référent technique chargé des formations obligatoires

Constituer un dossier complet — compétences techniques, solidité juridique et financière

Renouveler le label tous les 4 ans, en justifiant des moyens dédiés à la rénovation énergétique

Passer le contrôle de conformité, organisé dans les deux ans suivant l'obtention

Des bénéfices concrets pour les maîtres d'ouvrage

Investir dans la rénovation énergétique, c'est s'offrir du confort 365 jours par an. En hiver, une isolation performante réduit les pertes de chaleur. En été, elle fait barrière contre la surchauffe, tandis que les techniques bioclimatiques — ombrage, ventilation naturelle — rafraîchissent naturellement les espaces.

Au-delà du confort, les retombées sont multiples :

Des factures énergétiques allégées grâce à une consommation maîtrisée

Une empreinte carbone réduite, en phase avec les engagements climatiques nationaux

Une conformité assurée avec la RE 2020 et les normes environnementales en vigueur

Une valorisation du patrimoine immobilier sur le long terme

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

L’Auxiliaire est une société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances.

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