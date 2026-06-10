Solutions d’étanchéité bitumineuses réflectives

Siplast propose une étanchéité Cool Roof à la technologie innovante qui réfléchit la majorité du rayonnement solaire et renvoie rapidement la chaleur apportée par les rayons du soleil. Le résultat ? Un toit qui reste plus frais !

Contrairement aux toitures traditionnelles, souvent foncées et accumulant la chaleur, les systèmes d’étanchéité Cool Roof restent nettement plus froids en surface.

Leur secret : une couleur claire et des matériaux techniques spécialement conçus pour maximiser la réflectivité solaire et l’émissivité thermique. Deux propriétés essentielles pour mesurer le SRI. L’offre finition Blanc possède un indice SRI de 60 et la finition Blanc Alpin un SRI de 82.

L’étanchéité Cool Roof permet :

Un meilleur confort d’été

De préserver l’étanchéité

De limiter les îlots de chaleur urbains

Découvrez ci-dessous notre sélection de solutions disponibles :

Paracier G VV 100 en finition blanc alpin et blanc

Paradiene 40.1 GS Silver en finition blanc alpin

Paradiene 30.1 GS en finition blanc alpin et blanc

Paradiene 40.1 GS en finition blanc

Parafor Solo GFM en finition blanc

Pour en savoir plus exit_to_app