Climate 6000i P : la première PAC air/air Bosch au fluide naturel R290

À l'heure où les exigences environnementales dictent l'avenir du bâtiment, Bosch Home Comfort devance les réglementations en présentant sa toute dernière innovation : la climatisation réversible mono-split Climate 6000i P (lancement au 15 juillet 2026). Ce système se distingue comme la première pompe à chaleur air/air de la gamme Bosch à intégrer le R290 (propane), un fluide naturel au Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) extrêmement faible évalué à seulement 3.

Une avancée technologique majeure qui permet d’anticiper sereinement les futures échéances réglementaires F-Gas de 2029.

Les performances et les spécificités de cette solution réversible reposent sur des arguments techniques de premier ordre pour transformer le quotidien au sein de l'habitat :

Efficacité énergétique, oscillation 3D et design préservés : Participant au programme Eurovent pour les Splits, la Climate 6000i P affiche un label ErP de A+++ en mode refroidissement et A++ en mode chauffage, garantissant de substantielles économies d’énergie. Grâce à sa fonction d'oscillation 3D (flux d'air multidirectionnel) et à la fonction Multi-space, l'air chaud ou froid est diffusé de manière parfaitement homogène dans toute la pièce. Côté esthétique, la marque conserve le design uniformisé et emblématique des groupes à la Bosch, assurant une parfaite cohérence visuelle avec le reste de la gamme.

: Participant au programme Eurovent pour les Splits, la Climate 6000i P affiche un label ErP de A+++ en mode refroidissement et A++ en mode chauffage, garantissant de substantielles économies d’énergie. Grâce à sa fonction d'oscillation 3D (flux d'air multidirectionnel) et à la fonction Multi-space, l'air chaud ou froid est diffusé de manière parfaitement homogène dans toute la pièce. Côté esthétique, la marque conserve le design uniformisé et emblématique des groupes à la Bosch, assurant une parfaite cohérence visuelle avec le reste de la gamme. Sécurité maximale et intégration flexible : Pour offrir une sérénité absolue face à l'usage du propane, Bosch intègre un concept de sécurité avancé avec un détecteur de fuite de base. En cas d'anomalie, l'activation automatique du ventilateur permet d'évacuer le fluide. Ce protocole permet d'installer les unités intérieures en toute conformité, même dans des pièces de petite taille à partir de 9,1 m².

: Pour offrir une sérénité absolue face à l'usage du propane, Bosch intègre un concept de sécurité avancé avec un détecteur de fuite de base. En cas d'anomalie, l'activation automatique du ventilateur permet d'évacuer le fluide. Ce protocole permet d'installer les unités intérieures en toute conformité, même dans des pièces de petite taille à partir de 9,1 m². Connectivité, gestion technique et garanties longue durée : La Climate 6000i P intègre de base le module MC-R pour la gestion des contacts secs et d'alarme, tandis que la connectivité Wi-Fi reste disponible en option. Pour assurer une tranquillité d'esprit totale aux utilisateurs, Bosch accompagne ce lancement de solides garanties constructeur : 3 ans sur les pièces et 5 ans sur le compresseur.

En plus de ces innovations, la solution conserve tous les fondamentaux de confort de la marque : un air propre grâce à des filtres haute performance couplés à un ioniseur, le système d'autonettoyage i-Clean, le Mode Eco, un mode silence pour l'unité intérieure, ainsi que la fonction "Follow me" qui permet d'ajuster la température de la pièce à l'endroit précis où se trouve la télécommande.

Réalisez vos projets avec le plus haut niveau de performance et performez dès maintenant avec Bosch Home Comfort.

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