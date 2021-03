Lors des travaux de rénovation et de conversion de la gare Rotterdam Alexander aux Pays-Bas, Hunter Douglas Architectural a livré un système multi-lames BXD. La solution, qui a été installée en tant que système de plafond et revêtement mural, a subi de nombreux ajustements afin de répondre aux exigences de design et de sécurité du projet. Le fournisseur mondial de produits archi-tecturaux, qui a également livré un système supplémentaire pour les quais de la station, a su convaincre les architectes non seulement par les performances de ses systèmes acoustiques, mais aussi par sa capacité à réaliser du sur-mesure.

Rénovation de la gare Rotterdam Alexander : la métamorphose d’un point névralgique

Ouverte le 26 mai 1968, soit un an et un mois après la naissance de l’ancien prince d’Orange-Nassau et actuel roi des Pays-Bas Willem Alexander, en l’honneur duquel elle porte le nom, la gare Rotterdam Alexander fut l’objet d’un projet de rénovation pour plusieurs raisons. D’une part, la sta-tion avait besoin de faire peau neuve après trente-trois ans de services, pour une mise aux normes de l’existant et un design moins dépassé. D’autre part, offrant plusieurs modes de transport (train, métro, accès P+R) sans toutefois permettre un changement fluide, elle nécessitait une vraie transfor-mation pour répondre aux besoins actuels des usagers et permettre de diminuer la pression du trafic urbain de la ville de Rotterdam.



En effet, située sur la très fréquentée ligne ferroviaire Utrecht – Rotterdam, non loin de l’un des plus grands centres commerciaux de la ville et avec environ 37 000 usagers par jour, la gare Rotterdam Alexander constitue un vrai pôle de mobilité ; à la fois pour les voyageurs longue distance et pour les nombreux travailleurs qui effectuent un trajet quotidien entre leurs domiciles et leurs lieux de travail.

La gare Rotterdam Alexander est un point névralgique de Rotterdam.

La nouvelle conception architecturale de la station était donc extrêmement importante. Les travaux de rénovation et de conversion, qui visaient à transformer la gare en un carrefour multimodal mo-derne, ont duré deux ans et ont été achevés en juin 2020. Et c’est dès les premières étapes du projet que les architectes néerlandais OPL Architecten ont envisagé d'installer un plafond Hunter Douglas Architectural. L'architecte Patrick Lenssen explique : « Nous avions déjà travaillé avec Hunter Douglas sur d'autres projets. Nous savions donc qu'ils proposaient une large gamme de produits de grande qualité et qu'ils investissaient beaucoup de temps dans la recherche et le développement. Ils offrent également un très bon service d’accompagnement technique. »

Sécurité et acoustique sur mesure - les exigences clés des systèmes de plafond choisis

Pour ce projet, les exigences étaient élevées en matière de sécurité et d’acoustique. Patrick Lenssen précise : « L'une des premières grandes considérations pour la rénovation était la sécurité : nous ne voulions pas utiliser de bois pour la structure du plafond en raison des exigences de sécurité in-cendie. Hunter Douglas a recommandé un plafond métallique. Par ailleurs, la deuxième exigence majeure du système de plafond était de réduire les niveaux de bruit. Dans une gare, le niveau de bruit est très élevé et on veut éviter au maximum les effets d’écho supplémentaires. »



Pour répondre au mieux aux besoins du projet, le fabricant a proposé un système multi-lames BXD personnalisé pour l’intérieur du bâtiment. L’ajustement majeur a notamment été apporté pour gar-antir la sécurité incendie : le système de plafond, d’ordinaire fabriqué en aluminium de haute qual-ité, a été spécialement fabriqué en acier. Côté acoustique, le système multi-lames de Hunter Douglas Architectural est adapté aux grands espaces ouverts et soumis à d’importantes nuisances sonores, grâce à sa valeur d'absorption (αw) de 0,75, (selon la configuration de lame et de plafond). Pour garantir les performances acoustiques du système conçu spécifiquement pour ce projet, un échantillon a été testé au centre d'essai néerlandais pour l'acoustique Peutz. Hans Weeland, chef de projet chez Hunter Douglas Architectural, explique : « L'avantage des plafonds à panneaux multiples est l'espacement entre les panneaux. Ici, nous pouvons utiliser un remplissage insonorisant et des joints de 20 mm. En outre, les lames peuvent être munies d'une perforation de 1,5 mm. Pour amé-liorer les performances acoustiques, les panneaux perforés sont recouverts d'un voile absorbant. Il en résulte une capacité d'absorption de αw = 0,75 pour un environnement plus confortable sur le plan acoustique. » Outre sa performance en matière de sécurité et confort acoustique, le système de plafond peut être facilement démonté à la main, pour un accès facile et sans restriction au plénum à des fins d'installation et d’entretien.

Deux systèmes de plafond Hunter Douglas Architectural sont installés à Rotterdam Alexander.

À l'extérieur, un autre système de plafond Hunter Douglas a été installé : près de 400 m² de bacs spéciaux gris surplombent les quais. Hans Weeland explique : « Dans les applications extérieures, il faut toujours tenir compte des conditions météorologiques difficiles telles que la pluie, la neige et le vent. De plus, dans le cas précis de gares, il faut également prendre en compte la pression provo-quée par l'arrivée d'un train. Pour la gare Rotterdam Alexander, les bacs spéciaux bénéficient d’un traitement de surface spécial et du système de suspension sécurisé Beta Safety Loop ; le tout garan-tissant la longévité du système de plafond. »

