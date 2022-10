TELLIER BRISE-SOLEIL complète son offre de brise-soleil avec trois nouveaux modèles de lames et un profil conçus avec des matériaux naturels 100% recyclables

TELLIER BRISE-SOLEIL, est l’unique spécialiste français de solutions de protection solaire, d’habillage des façades, d’occultation et de ventilation. L’ensemble des solutions du fabricant permet d’améliorer le bien-être des occupants à l’intérieur du bâtiment. Grâce à son offre globale et diversifiée, TELLIER BRISE-SOLEIL répond aux défis de la construction durable et de la rénovation énergétique. Fort de son expertise et conscient des enjeux énergétiques auquel le bâtiment doit répondre, le fabricant complète ses gammes avec de nouvelles lames et un profil fixes conçus à base de matériaux naturels 100% recyclables destinées à ses volets pliants-coulissants ou fixes, claustras et brise-soleil fixes.

TELLIER BRISE-SOLEIL dispose d’une véritable compétence reconnue dans la conception de brise-soleil architecturaux à lames fixes ou orientables, de stores à lames orientables de type BSO, de lames décoratives, de cadres d’entourage de baie, de bardages à ventelles, de grilles de ventilation, de brise-vue et de volets pliants ou coulissants. Composés majoritairement de lames en aluminium - matériau totalement réemployable après recyclage - TELLIER BRISE-SOLEIL poursuit le développement de son offre avec de nouvelles lames et un profil à base de matériaux naturels 100% recyclables pour offrir de nouvelles finitions aux façades des bâtiments avec un caractère plus naturel.

Les trois nouvelles gammes éco-conçues, LORYZA (lame), MOSO (lame) et NEOLIFE (lame et profil), se destinent aux volets pliants-coulissants ou fixes, aux claustras et aux brise-soleil fixes. Comme tous les produits du fabricants les nouvelles lames proposées par TELLIER BRISE-SOLEIL sont disponibles sur mesure, selon les besoins des chantiers.

LORYZA : une lame revêtue de cosse de riz pour un aspect naturel

La lame LORYZA est un produit totalement innovant par sa conception bi-matériaux. Composé de cosse de riz et de PVC 100% recyclable, la nouvelle lame dispose d’une excellente stabilité dans le temps. Matériau multi-usage de référence, totalement inerte et réutilisable, le PVC autorise une grande souplesse de façonnage pour prendre de multiples formes. Dans la conception de la lame LORYZA, le PVC creux compose sa structure.

Celle-ci est entièrement enveloppée de cosse de riz, matière première entièrement écoresponsable offrant un aspect 100% naturelle avec sa teinte brute unique. Matériau naturel exceptionnel par ses qualités intrinsèques, la cosse de riz dispose d’une parfaite imperméabilité et d’une extrême résistance aux conditions climatiques. Les lames LORYZA sont proposées en section de 30 x 160 mm et 24 x 160 mm (longueur sur mesure) et se destinent uniquement aux volets pliants-coulissants de TELLIER BRISE-SOLEIL.

MOSO : des lamelles de bambou hautement comprimées

Proposée en différentes sections avec une longueur maximale de 5 800 mm et pouvant être installée bout à bout sur les façades, la lame MOSO est entièrement composée de bambou. Conçue selon un procédé unique de thermo-traitement, la lame est constituée de lamelles de bambou hautement comprimées. Ce procédé permet d’obtenir une lame parfaitement résistante dans le temps sans traitement chimique.

Par ailleurs, une fois les lamelles de bambou comprimées-collées, la lame MOSO ressemble à s’y méprendre à du bois massif avec un aspect brun foncé laissant apparaitre des veines irrégulières et des noeuds discrets. Tout comme les essences de bois ne nécessitant pas de protection particulière (lasure, vernis, peinture, etc), la lame prend naturellement une teinte grise dans le temps sous les effets des conditions climatiques saisonnières (pluie, vent, gel, soleil) sans que cela n’affecte ses performances mécaniques. Résistante au feu (classe B), la lame dispose de plusieurs formes : rectangulaire, trapézoïdale, ailes d’avion.



Ressource renouvelable et matière première 100% recyclable, la lame MOSO est exclusivement dédiée aux brise-soleil fixes et aux cadres proposés par TELLIER BRISE-SOLEIL.

NEOLIFE : des lames décoratives éco-conçues

NEOLIFE est disponible en lames (modèle Shadow) et en profils creux (modèle Space). TELLIER BRISE-SOLEIL propose ici des lames décoratives éco-conçues selon le procédé VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) avec des matériaux biosourcés et, de facto, 100% recyclable. Le process VESTA® permet d’obtenir des matériaux contenant un taux élevé de fibres de bois – de plus de 70 % - provenant des déchets de scieries dont la matière première est issue de forêts européennes gérées durablement. Par conséquent, la fabrication de la lame et du profil NEOLIFE ne nécessite aucun abattage d’arbre.

Les fibres, liées par une résine minérale, permettent d’obtenir des lames et des profils parfaitement sains et stables dans le temps, le matériau étant imputrescible et hydrophobe, il est par conséquent insensible aux conditions climatiques et aux insectes xylophages.



Teintés dans la masse pour dynamiser et personnaliser les façades, la lame et le profil sont disponibles en 7 coloris : Night (RAl 9004), Graphite (RAL 7016), Ocean (RAL 7046), Hearth (RAL 8019), Heat (RAL 8017), Sun (RAL 1011), Sand (RAL 1019).



NEOLIFE est proposé en lame (Shadow) de 140 x 20 mm avec une longueur unique de 3 m pouvant être mise bout à bout. Quant au profil (Space), celui-ci dispose de la même longueur, mais il dispose de deux sections au choix de 40 x 60 mm ou de 60 x 80 cm. La lame et le profil NEOLIFE se destinent essentiellement aux brise-soleil fixes et à la décoration de façade.

