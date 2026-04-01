Gamme froid Testo : une chaîne connectée du vide à la charge

Dans les métiers du froid, la performance ne dépend pas seulement de la précision d’un appareil, mais de la fluidité de toute la chaîne d’intervention. C’est précisément l’intérêt de la gamme froid Testo : connecter les étapes de contrôle, de tirage au vide et de charge dans un même écosystème, pour travailler plus vite, avec plus de lisibilité et un meilleur niveau de fiabilité sur les installations frigorifiques, de climatisation et les pompes à chaleur.

Au cœur de cette approche, le testo 558s avec flexibles apporte une nouvelle expérience terrain. Ce manifold électronique intelligent se distingue par son écran tactile couleur, sa visualisation claire des valeurs, ses courbes de tendance sur 30 minutes, sa connexion Bluetooth automatique avec les sondes et sa compatibilité avec les fluides frigorigènes inflammables A3 et A2L. En version kit avec jeu de flexibles, il constitue une base de travail immédiatement opérationnelle pour les interventions en froid et PAC.

Pour le tirage au vide, la combinaison avec la sonde de vide sans fil testo 552i renforce encore l’efficacité de l’intervention. Installée sur un seul raccord de service, elle permet de mesurer le vide sans flexible et sans perte de fluide frigorigène, avec affichage graphique dans l’App testo Smart ou directement via le manifold. Cette lecture claire et à distance simplifie le suivi du vide et aide à sécuriser une étape essentielle de la mise en service.

Autre atout majeur de la gamme : la balance de fluide frigorigène testo 560i. En version kit avec vanne intelligente (réf. 0564 2560), elle permet une charge automatique et précise selon la valeur cible, la surchauffe ou le sous-refroidissement. La balance se pilote sans fil avec les manifolds Testo et l’App testo Smart, ce qui limite les manipulations, améliore la précision de charge et donne une vision immédiate du process.

Enfin, pour automatiser encore davantage le travail, Testo propose deux pompes à vide connectées testo 565i : la réf. 0564 5652 en 7 CFM (198 l/min) et la réf. 0564 5653 en 10 CFM (283 l/min). Reliées à la testo 552i, elles peuvent arrêter automatiquement le tirage au vide dès que la valeur cible est atteinte, puis lancer un test de maintien du vide. Résultat : moins d’intervention manuelle, une documentation continue grâce au data logging, et un process plus serein du début à la fin.

Avec cette gamme connectée, Testo propose une réponse cohérente aux besoins quotidiens des frigoristes : mesurer, contrôler, évacuer et charger avec des instruments qui communiquent entre eux et qui rendent les opérations plus simples à piloter sur le terrain. Une logique d’ensemble qui fait gagner en confort d’utilisation, en précision d’exécution et en régularité d’intervention.

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