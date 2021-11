Simplifiez votre quotidien avec les outils digitaux Geberit

Découvrez les applications smartphone et les outils digitaux conçus pour vous accompagner au quotidien, de l’inspiration à la planification. Entièrement gratuits, ils sont disponibles à tout moment sur notre site internet et constamment mis à jour.

Un projet ? un appel d’offre ?

Découvrez Geberit ProPlanner, ce logiciel de planification vous aidera à répondre à vos besoins d’installateur, d‘architecte ou de bureau d’étude. Il vous permet la planification et le calcul des projets de surface moyenne comme des projets plus complexes.

De plus, Geberit a développé pour vous le générateur de descriptifs types CCTP : cet outil vous propose un bloc texte décrivant les spécificités techniques de la majorité de ses équipements et solutions pour vous permettre de rédiger facilement vos appels d’offre, au format txt ou pdf.



Besoin d’inspiration ?

Aidez vos clients à imaginer la salle de bains de leurs rêves : avec ces 2 outils, de l’inspiration avec ID salle de bains à la conception, 3D salle de bains, vous pourrez donner vie à leurs envies en fonction de leurs besoins personnels, de leur budget et de leur style.

Les plaques de déclenchement Geberit ne sont pas seulement belles, elles offrent aussi des fonctions polyvalentes ; à travers l’outil plaques de déclenchement, visualisez les plaques répondant aux exigences de chacun en termes de fonction et de design.

Voici un bref aperçu des nombreux outils web Geberit mis à votre disposition.

