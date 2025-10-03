Le groupe Legrand est sur une bonne lancée. Ayant fait état de résultats positifs au 1er semestre, il annonce aujourd’hui le rachat d’une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture d’équipements électriques aux datacenters, un marché porteur.

Après avoir enregistré des résultats très encourageants au premier semestre 2025, le groupe français Legrand annonce l’acquisition de l’américain Avtron Power Solutions, spécialisé dans les équipements électriques, notamment destinés aux centres de données.

Miser sur les datacenters

« Cette opération marque notre renforcement stratégique dans le domaine de la transition énergétique, en particulier dans le domaine des datacenters qui représentaient déjà 24 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2025 », souligne Benoît Coquart, directeur général de Legrand.

Pour rappel, au premier semestre, le groupe a réalisé un bénéfice net en hausse de 8,7 %, à 628 millions d’euros.

Se développer aux États-Unis

Basée à Cleveland (Ohio), Avtron Power Solutions emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels répartis entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

L’entreprise propose des solutions destinées aux datacenters, établissements de santé, systèmes d'énergies renouvelables et dans l’industrie. Elle fournit notamment des bancs de charge – des équipements simulant une charge électrique afin de tester la fiabilité des systèmes d’alimentation.

« Réalisant plus de 70 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis, cette acquisition permet à Legrand de s'y développer significativement dans les solutions liées à la transition énergétique », explique le groupe Legrand dans un communiqué.

En 2025, Avtron Power Solutions devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 millions de dollars, dont près de la moitié dans les centres de données.

De son côté, le groupe Legrand a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros en 2024, et prévoit une croissance de +10 à +12 % pour 2025.

Par Claire Lemonnier