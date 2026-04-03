Betafence renforce sa gouvernance et accélère son développement en Europe

Pour incarner et piloter cette nouvelle stratégie, l’entreprise confie sa direction à Benjamin Neumann, nommé Président Directeur Général, et à Vlad Cherevko, qui prend la tête des activités européennes en tant que Vice-Président Directeur Général Europe.

Une stratégie recentrée sur les marchés à fort potentiel

Depuis plus de 145 ans, Betafence conçoit des solutions de protection périmétrique destinées à sécuriser aussi bien les habitations et les sites commerciaux que les installations industrielles et les infrastructures stratégiques. Aujourd’hui, l’entreprise engage une nouvelle phase de développement structurée autour de deux axes complémentaires.

Accélérer son développement sur les infrastructures critiques et les environnements à haute sécurité

Betafence poursuit le développement de ses solutions destinées aux infrastructures critiques et aux environnements à haute sécurité, un segment en forte croissance à l’échelle mondiale, porté par de nouveaux enjeux de sécurité. Ces solutions permettent notamment de sécuriser des sites sensibles tels que les prisons, les datacenters, les aéroports, les installations industrielles stratégiques ou encore les zones militaires, où les exigences en matière de protection périmétrique sont particulièrement élevées.

Renforcer sa présence sur les marchés européens

En parallèle, Betafence renforce sa présence sur ses marchés européens historiques. L’entreprise y voit un potentiel important pour accélérer son développement en s’appuyant sur sa notoriété, son réseau de distribution et son expertise industrielle. Cette stratégie s’accompagne d’un renforcement des capacités d’innovation du groupe. Betafence prévoit notamment d’intensifier ses investissements en recherche et développement afin d’adapter aux marchés européens les technologies initialement développées pour les environnements à haute sécurité et les infrastructures critiques. L’objectif est de proposer des solutions de protection périmétrique plus innovantes, plus performantes et adaptées aux nouveaux enjeux de sécurité.

Une nouvelle équipe dirigeante pour piloter la transformation

Pour accompagner cette nouvelle phase de développement, Betafence s’appuie sur une gouvernance renforcée.

Benjamin Neumann est nommé Président Directeur Général (CEO) du groupe PRÆSIDIAD, auquel appartient la marque Betafence. Diplômé d’HEC Paris et du programme exécutif de l’INSEAD, il possède une solide expérience internationale dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des technologies. Il a notamment dirigé Chloride et Gutor, deux acteurs internationaux spécialisés dans les systèmes d’alimentation électrique pour les infrastructures critiques. Il a également occupé plusieurs fonctions de direction chez Schneider Electric, notamment comme Président régional de la division Power Systems pour l’Asie-Pacifique.

À la tête de PRÆSIDIAD, Benjamin Neumann a pour ambition d’accélérer la transformation du groupe et de renforcer le développement international de ses marques, dont Betafence et Hesco.

« Le marché de la sécurité périmétrique évolue rapidement, porté par des exigences croissantes de protection des infrastructures et des sites sensibles. Betafence dispose d’atouts solides : une expertise reconnue, une base industrielle européenne forte et une capacité d’innovation éprouvée. Notre ambition est d’accélérer son développement et de continuer à faire évoluer les standards du secteur », déclare Benjamin Neumann.

Vlad Cherevko rejoint quant à lui Betafence au poste de Vice-Président Directeur Général Europe. Diplômé d’HEC Paris et du programme exécutif de l’INSEAD, il dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le développement et la transformation d’activités industrielles internationales au sein de groupes tels que Procter & Gamble, PepsiCo, Whirlpool et Haier. Il y a notamment piloté des programmes de transformation stratégique, d’innovation et de digitalisation, ainsi que des projets de croissance et d’acquisitions sur plusieurs marchés européens.

À la tête des opérations européennes de Betafence, il pilote la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie sur le continent. Il est notamment chargé d’accélérer la croissance de l’entreprise, de renforcer la proximité avec les clients et de redynamiser l’innovation produits et services afin de consolider la présence de Betafence sur les marchés européens.

« Betafence bénéficie en Europe d’un héritage solide, d’une image de marque forte et d’une qualité de produits supérieure. Le continent européen demeure une priorité stratégique pour l’entreprise. Notre ambition est de renforcer notre proximité avec les clients, d’accélérer l’innovation et de nous appuyer sur un dispositif industriel et logistique renforcé afin de répondre plus efficacement aux attentes du marché, y compris dans des périodes de forte volatilité », confie Vlad Cherevko.

Cette nouvelle phase de développement marque la volonté de Betafence de renforcer durablement sa position parmi les leaders mondiaux de la protection périmétrique et d’accompagner l’évolution des besoins de sécurité en Europe, et tout particulièrement en France.

Elle se traduit déjà par plusieurs initiatives concrètes, notamment la préparation du lancement d’une nouvelle innovation destinée aux marchés résidentiels et commerciaux, ainsi que l’accélération du déploiement de systèmes de haute sécurité certifiés LPCB (Loss Prevention Certificate Board) pour répondre aux besoins croissants de clients internationaux, en particulier dans les secteurs des datacenters et des infrastructures critiques.

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