Découvrez l’innovation sous vos pieds avec le nouveau site Internet Planchers d’EDILTECO® France

L’onglet « Système » présente visuellement deux solutions complètes d’isolation : l’une dédiée à l’isolation des vides sanitaires, et l’autre à l’isolation des planchers intermédiaires. Chaque solution est accompagnée d’une vidéo illustrant le processus de mise en œuvre, suivie de conseils et d’explications détaillées, destinés à guider les professionnels dans le choix des produits. La gamme complète des produits « Planchers » est mise à disposition en ligne, allant des poutrelles précontraintes en béton aux prélinteaux, ainsi que des entrevous en PSE et des isolants de sol, jusqu’aux accessoires tels que les rupteurs et les ancres.

Au sein de l’onglet « Téléchargement », l’internaute aura accès à un ensemble de documents essentiels : fiches techniques, charte logistique, guide de l’isolation des sols, etc. Ressources précieuses pour comprendre et assimiler les solutions proposées ainsi que les directives pour une bonne mise en œuvre.

Enfin, l’onglet « Demande d’étude » simplifie le processus en établissant un lien direct avec le bureau d’études d’EDILTECO®. Un formulaire en ligne permet aux utilisateurs de fournir les informations essentielles nécessaires à la consultation d’un projet d’étude sur les planchers.

Cette étape est cruciale car elle assure la faisabilité et la mise en œuvre réussie d’un projet de structure de plancher. Le bureau d’étude EDILTECO® s’engage à répondre dans un délai de 48 à 72 heures, ce qui est grandement apprécié par les négociants, maîtres d’ouvrage, constructeurs, architectes, maîtres d’œuvre, entreprises de maçonnerie, etc.

Il joue un rôle essentiel en analysant, interprétant et en réalisant l’étude des plans de mise en œuvre, en se conformant aux exigences de la réglementation en vigueur pour les planchers. En se basant sur la localisation du chantier, les charges structurelles et les charges d’utilisation, le bureau d’étude sera en mesure de concevoir des dessins pour les divers composants industrialisés du bâtiment, tout en exécutant le chiffrage et les dimensionnements des éléments de planchers et préfabriqués.

