Profils Systèmes investit toujours plus : dans ses outils de production, pour ses collaborateurs & partenaires comme en faveur du Développement Durable

L’investissement se révèle au coeur de sa stratégie de développement, au sens propre, avec près de 25 millions d’euros investis depuis 2018 pour accroître l’ensemble des capacités de production d’extrusion et de laquage de ses profilés. En écho également à la version pronominale du verbe, car Profils Systèmes s’investit littéralement pour ses collaborateurs (via un management participatif par exemple) et le bien être au travail, comme pour ses partenaires, en vue d’améliorer constamment la satisfaction client. Enfin, Profils Systèmes investit les enjeux actuels du Développement Durable, en déployant nombre d’engagements et d’actions visant à réduire son impact environnemental.

Près de 25 millions d'euros investis sur 4 ans pour accompagner la croissance de profils systèmes

Rattaché au groupe international CORIALIS1 qui lui insuffle sa confiance depuis 1998, Profils Systèmes déploie ses sites industriel, logistique et administratif sur 48.000 m2 à Baillargues, au sud-est de Montpellier. Son ancrage local historique (1987) et son dynamisme lui valent la reconnaissance de la région Occitanie (notamment en tant qu’employeur de plus de 450 salariés) tandis que sa dimension industrielle rayonne dans tout l’Hexagone, en Outre-Mer et en Afrique du Nord.

Dans une logique d’amélioration continue, Profils Systèmes met un point d’honneur à renouveler assidûment ses équipements.

Ainsi, près de 25 millions d’euros ont été investis sur 4 ans.

À hauteur d’un premier montant de 8 millions d’euros, Profils Systèmes avait lancé fin 2018 des travaux d’extension, fort d’un bâtiment supplémentaire de 5.000 m2 et de l’installation d’une nouvelle chaîne de laquage vertical mise en route en février 2020 avec, à la clé, la création de 40 emplois sur site.

1 - Groupe CORIALIS (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions), présent en France métropolitaine et d’Outre-Mer, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Serbie, Afrique du Sud…, porté par CVC Capital Partners et par son nouvel actionnaire majoritaire Astorg depuis juillet 2021

Profils Systèmes a également remplacé une partie de son parc de machines au sein du service pré-usiné (PSU), en vue de diminuer ses délais de fabrication et d’optimiser ceux de livraison, tout en augmentant la production. En effet, depuis plus de 20 ans, précurseur, le service PSU permet de commander des pergolas et des portails sur mesure en « prêt-à-poser », grâce à un usinage et un assemblage de certaines pièces sur site. Deux outils (sur sept au total) ont donc été remplacés en 2022 par des générations plus modernes, plus rapides et plus simples d’entretien.

Deux nouvelles machines sont venus moderniser le parc du service pré-usiné en 2022.

Enfin, un nouvel investissement de 17 millions d’euros, subventionné par France Relance (à hauteur d’un million) et la Région Occitanie (350 000 euros) est actuellement consacré à la construction d’un bâtiment de 5.000 m2 (portant à 53.000 m2 la surface totale des bâtis baillarguois de Profils Systèmes), écrin d’une seconde presse d’extrusion de 2.200 tonnes (en complément de la première, de 2.200 tonnes également, intégrée en 2003) pour ses profilés aluminium. Au-delà d’augmenter l’ensemble des capacités de production pour ses gammes de solutions destinées aux marchés de l’habitat résidentiel et tertiaire, ainsi que d’améliorer la satisfaction de ses clients, menuisiers, installateurs, architectes et prescripteurs (quelque 500 partenaires), Profils Systèmes entend développer le « commerce direct », hors gamme, à savoir l’extrusion à façon, pour de nombreux secteurs : industrie, transport, tourisme, agriculture... À cet effet, l’entreprise a recruté, été 2023, un technico-commercial dont le rôle consistera à collaborer étroitement avec les clients existants et à identifier de nouvelles opportunités commerciales.



Ces investissements pérennisent les emplois et permettront même, in fine, d’en engendrer la création de plus de 60 ! Ce qui met aussi à l’honneur l’excellence française industrielle.



Rappelons d’ailleurs que Profils Systèmes bénéficie depuis 2013 du label « Fabrication Française », gage de savoirfaire reconnu de tous, y compris à l’international, et qu’il est membre la French Fab, lancée en 2017 par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, incarnant les acteurs qui se reconnaissent dans la volonté de développer l’industrie française. Fin 2021, Profils Systèmes a également rejoint le French Business Climate Pledge, un engagement volontaire d’entreprises implantées en France qui agissent concrètement pour réussir la transition vers une économie zéro carbone d’ici 2040.



Car ces investissements dans les dernières générations d’outils de production entendent réduire l’impact environnemental des solutions Profils Systèmes qui prend soin d’apporter des réponses concrètes aux professionnels souhaitant construire de manière plus durable, dans le cadre de la RE2020 ou bien de bâtiments labelisés LEED, BREAM ou encore HQE (Haute Qualité Environnementale).

