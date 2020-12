Le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit “décret tertiaire”, est venu préciser les obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments hébergeant des activités tertiaires des secteurs publics ou privés. Alors que certains y voient une contrainte supplémentaire, ce décret pourrait bien représenter une opportunité pour le budget des propriétaires et locataires.

Réduire la consommation énergétique, un objectif prioritaire pour les bâtiments tertiaires

Adopté fin 2018, l’article 175 de la loi Élan impose, pour les bâtiments à usage tertiaire, de nouveaux objectifs en matière de consommation d’énergie finale. Celle-ci devra ainsi être réduite de 40 % d’ici 2030, de 50 % d’ici 2040 et de 60 % d’ici 2050.

Le décret tertiaire, publié en juillet 2019, vient quant à lui détailler les actions à mener afin d’atteindre ces objectifs.

La première étape sera ainsi de fournir, dès septembre 2021, des éléments permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre de cette réglementation sur la rénovation énergétique. Ces informations seront transmises par le biais de la plateforme numérique OPERAT.

Un outil pour centraliser et faciliter le traitement des informations énergétiques du bâtiment

Pour répondre aux exigences du décret tertiaire, il faudra renseigner, sur la plateforme OPERAT, le suivi des consommations des bâtiments concernés, ainsi qu’un plan d’action chiffré précis.

Collecter et centraliser les informations en matière énergétique est donc essentiel. La solution Optimzen®, développée par Oze- Énergies, permet de récupérer et traiter automatiquement les factures via interfaçages auprès des fournisseurs.

Cela permet de respecter les échéances prévues par le décret, mais aussi de mettre en place plus facilement un plan d’action permettant d’optimiser les travaux de transition énergétique.

Optimiser la consommation d’énergie grâce à l’analyse des données

Une fois les dossiers déposés en 2021, il faudra s’atteler à réduire les consommations énergétiques pour atteindre 40 % de baisse d’ici 2030.

En combinant l’Intelligence Artificielle à l’analyse de données, il est possible d’atteindre une baisse de 25 % de sa consommation d’énergie sans entreprendre de travaux.

OPTIMZEN® GOLD est, en effet, une solution qui permet, grâce à des capteurs collectant des données, d’optimiser les performances énergétiques d’un bâtiment et ainsi réaliser des économies substantielles tout en sécurisant le niveau de confort et de QAI des occupants.

Pour atteindre les 40 % exigés par le décret tertiaire, il sera facile d’identifier les travaux les plus opportuns à réaliser grâce à OPTIMZEN® GOLD. Les budgets seront ainsi maîtrisés, et les économies d’énergie attendues sécurisées.

