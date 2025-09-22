Localisez les fuites avec précision grâce aux détecteurs SEWERIN

Grâce à une technologie de pointe et une ergonomie étudiée, les solutions SEWERIN permettent une localisation rapide, précise et fiable des fuites sur les réseaux de distribution d’eau potable.

Une gamme pensée pour chaque étape de la détection

→ Stethophon® 04 : L’écoute de proximité

Le Stethophon 04 est un appareil d’auscultation simple et efficace, idéal pour la détection de fuites sur les conduites sous pression. Léger et maniable, il permet une écoute directe des vibrations transmises par les matériaux, avec une qualité sonore optimisée grâce à son casque sans fil et ses filtres réglables.

→ AquaTest® T10 : La prélocalisation intuitive

La canne d’écoute AquaTest T10 est conçue pour la prélocalisation rapide des fuites en extérieur. Son design ergonomique, son écran intégré et son bouton tactile facilitent l’analyse des bruits de fuite. Elle offre une grande autonomie et une robustesse adaptée aux conditions de terrain.

→ Aquaphon® A 50 / A 150 / A 200 : La localisation de précision

Les systèmes Aquaphon A 50, A 150 et A 200 représentent le haut de gamme de la localisation électro-acoustique. Dotés de microphones haute sensibilité et d’un affichage graphique avancé, ils permettent une analyse fine du spectre sonore. Le modèle A 200, avec son écran couleur et sa protection IP67, est particulièrement adapté aux environnements exigeants.

Des avantages concrets pour les professionnels

Technologie SDR sans fil pour une liberté de mouvement

pour une liberté de mouvement Filtres audio intelligents pour une écoute ciblée

pour une écoute ciblée Affichage numérique et graphique pour une interprétation facilitée

pour une interprétation facilitée Robustesse et autonomie pour un usage intensif sur le terrain

Les solutions SEWERIN offrent aux professionnels une gamme complète et fiable pour la détection électro-acoustique de fuites. Que ce soit pour une auscultation rapide, une prélocalisation ou une localisation précise, chaque appareil est conçu pour maximiser l’efficacité sur le terrain tout en garantissant un confort d’utilisation optimal.

Pour plus d'informations ou pour organiser une démonstration, contactez-nous !

