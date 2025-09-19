Artibat 2025 : nouveautés Comap & Flamco et cadeaux à gagner !

Comap et Flamco, marques d’Aalberts hydronic flow control, vous donnent rendez-vous au salon Artibat 2025, Hall 7 stand B023. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations, bénéficier de conseils d’experts et participer à des animations techniques.

À ne pas manquer sur le stand

→ Nouveau collecteur modulaire

Gagnez du temps sur vos chantiers grâce à sa flexibilité et sa facilité d’installation. Une solution pensée pour les installateurs exigeants.

→ Testez l’AutoSar : robinet auto-équilibrant

Obtenez un réseau équilibré sans effort. Nos équipes vous guideront pour comprendre les bénéfices de l’auto-équilibrage en conditions réelles.

→ Jeux-concours et cadeaux à gagner

Participez à nos quiz et animations diffusés en avant-première sur les réseaux sociaux. De nombreux lots à remporter : enceintes JBL, parapluies, goodies…

Suivez-nous sur Linkedin et Instagram pour ne rien manquer.

Bénéficiez d’une invitation offerte : renseignez le code INEXP5 dans le portail ici et rejoignez-nous nombreux !

Pour en savoir plus exit_to_app