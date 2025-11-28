Podcast
SEWERIN : solutions innovantes pour la détection de fuites et réseaux

Communiqué

Publié le 28 novembre 2025

Leader mondial, SEWERIN propose des technologies fiables et performantes pour la détection et la maintenance des réseaux.
Depuis plus de 100 ans, SEWERIN accompagne les professionnels dans la sécurisation des réseaux d’eau et de gaz. Grâce à ses solutions innovantes, l’entreprise garantit précision, efficacité et tranquillité d’esprit.

Trois gammes pour répondre à tous vos besoins :

  • Détection de fuites d’eau : enregistreurs de bruit, corrélateurs, détecteurs électro-acoustiques et gaz traceur pour localiser rapidement et réduire les pertes.
  • Détection de fuites de gaz : appareils pour intérieur et extérieur, systèmes d’alerte au gaz pour prévenir les risques et protéger vos installations.
  • Localisation de canalisations et objets enfouis : instruments haute précision pour faciliter vos travaux et éviter les imprévus.

Un service complet : SEWERIN ne se limite pas à la vente d’équipements. L’entreprise propose maintenance, réparations et un centre de formation certifié Qualiopi près de Strasbourg pour vous aider à exploiter pleinement ses technologies.

Choisir SEWERIN, c’est opter pour la fiabilité, la sécurité et l’innovation.

Découvrez nos solutions et rejoignez les milliers de professionnels qui nous font confiance.

 

Pour en savoir plus

