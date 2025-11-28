SEWERIN : solutions innovantes pour la détection de fuites et réseaux

Depuis plus de 100 ans, SEWERIN accompagne les professionnels dans la sécurisation des réseaux d’eau et de gaz. Grâce à ses solutions innovantes, l’entreprise garantit précision, efficacité et tranquillité d’esprit.

Trois gammes pour répondre à tous vos besoins :

Détection de fuites d’eau : enregistreurs de bruit, corrélateurs, détecteurs électro-acoustiques et gaz traceur pour localiser rapidement et réduire les pertes.

: enregistreurs de bruit, corrélateurs, détecteurs électro-acoustiques et gaz traceur pour localiser rapidement et réduire les pertes. Détection de fuites de gaz : appareils pour intérieur et extérieur, systèmes d’alerte au gaz pour prévenir les risques et protéger vos installations.

: appareils pour intérieur et extérieur, systèmes d’alerte au gaz pour prévenir les risques et protéger vos installations. Localisation de canalisations et objets enfouis : instruments haute précision pour faciliter vos travaux et éviter les imprévus.

Un service complet : SEWERIN ne se limite pas à la vente d’équipements. L’entreprise propose maintenance, réparations et un centre de formation certifié Qualiopi près de Strasbourg pour vous aider à exploiter pleinement ses technologies.

Choisir SEWERIN, c’est opter pour la fiabilité, la sécurité et l’innovation.

Découvrez nos solutions et rejoignez les milliers de professionnels qui nous font confiance.

