Détection de fuites non destructive

Le VARIOTEC® 460 Tracergas peut être utilisé indifféremment sur les réseaux d’eau potable, de gaz, d’assainissement ou tout autre type de réseau…

Son principe de mesure particulièrement sensible permet la détection de fuites là où les méthodes acoustiques sont tenues en échec (conduites non métallique, gros diamètres et faible volume sonore…).