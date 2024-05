LHASSA® série 311 : le dernier né des garde-corps aluminium minimalistes de PROFILS SYSTÈMES

Sécurité assurée et design épuré

Conforme aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013 réglementant les dimensions, le remplissage et la résistance à la pression des garde-corps, dans le but d'assurer une protection irréprochable contre la chute, Lhassa® 311 répond aux critères de sécurité les plus strictes.

Sa grande facilité de mise en œuvre grâce à un avancement par module de 1200 mm en fait l’allié tant des poses en nez de dalle que sur dalle. Les possibilités de remplissage entre poteaux (d’une dimension de 51,8 x 11 mm) présentent l’avantage de s’avérer nombreuses pour répondre exhaustivement à tous les projets. Ainsi, Profils Systèmes propose une version vitrée (avec ou sans lisse, jusqu’à 11 mm ou 55.2), une autre barreaudée (avec ou sans lisse, barreaux de 20 x 10 mm ou de 48 x 10 mm) ainsi qu’une variante tôlée. Et pour vraiment s'ajuster parfaitement à toutes les configurations, Profils Systèmes a imaginé pas moins de six modèles de sabots extrudés en aluminium (disponibles dans toutes les couleurs exclusives de Profils Systèmes, Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières® - poudres de laquage classe 2 haute durabilité et tenue de la teinte garantie 25 ans), offrant ainsi une harmonie visuelle globale.

Précisons qu’une mise en œuvre en angle (de 90° à 180°) est réalisable, de même que les rampants Lhassa® (barreaudage sous main courante ou sous lisse intermédiaire) se révèlent compatibles avec la gamme d’escaliers aluminium Bayamo® de Profils Systèmes.

Garde-corps aluminium barreaudé Lhassa® gris diamant Terra Cigala® Garde-corps aluminium barreaudé Lhassa® gris antique Terra Cigala®

1 - Essais en cours, auprès du CEBTP (conformément aux exigences de la norme NF)

