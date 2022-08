L’innovation à son meilleur chez DUCO à Interclima 2022

The Future is Green ! DUCO, acteur historique du salon Batimat dans l’univers de la menuiserie métallique, sera également présent dans la partie INTERCLIMA dédiée au génie climatique, pour la 3ème fois. Le salon Interclima constitue une excellente occasion pour les visiteurs d’apprécier comment DUCO propose un climat intérieur sain, confortable et économe en énergie au sein de la rénovation et de la construction neuve, avec un maître-mot : la Qualité d’Air Intérieur.

Le salon Interclima se déroulera du 3 au 6 octobre 2022 au Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles. Tous les concepteurs et les installateurs viennent y chercher les innovations d’aujourd’hui et de demain. Voici un petit aperçu des nouveautés à découvrir chez DUCO.

DucoBox Energy Comfort

Il s’agit d’une VMC double-flux intelligente, pour toujours plus de confort et d’économies d’énergie. Légère et compacte, elle peut être montée par une personne seule. Son calibrage automatique sur pression constante permet de gagner du temps d’installation, et son interchangeabilité gauche/droite par le système breveté de double bypass est aussi très appréciée. La ventilation peut également être asservie à des capteurs d’hygrométrie et de CO 2 .

DucoBox Energy Premium

La VMC double-flux haut de gamme et technologique par DUCO. Toujours avec le calibrage automatique DUCO permettant de gagner du temps d’installation, elle est disponible en version 1 zone ou 2 zones : grâce à la détection de CO 2 , elle détermine dans quelle zone elle doit ventiler le plus (zone nuit ou zone jour), et permet de doser beaucoup plus finement la pulsion via un clapet interne. Résultat : le moteur tourne moins vite, il est donc beaucoup plus silencieux et plus économe, ce qui se traduit par l’obtention d’une étiquette énergétique verte A+. DucoBox Energy Premium est considérée comme le système double-flux le plus silencieux d’Europe.

DucoBox Hygro

VMC simple-flux à caisson extra-plat. Avec son moteur EC silencieux à basse ou très basse consommation, vous profitez non seulement d’un climat intérieur sain avec cette, mais aussi économe en énergie. Le réglage des débits d’air est en fonction de la détection mécanique d’humidité par les bouches hygro dans les pièces techniques.

DucoBox Hygro Plus

Ce système intelligent breveté de DUCO est un bond de géant dans l’univers hexagonal de la ventilation. Basée sur un principe de détection d’humidité et de CO 2 dans les pièces de la maison, elle permet de ventiler « à la demande ». Ses clapets intérieurs modulent le niveau de ventilation pièce par pièce. Qualité d’air et économies d’énergie au rendez-vous !

DucoFlex

Les gaines semi-rigides de DUCO permettent d’assurer une excellente étanchéité du réseau, des pertes de charges réduites, et un montage aisé. Les 3 diamètres de gaines en 63, 75 et 90, ainsi que les différents accessoires en font une solution complète et digne de confiance pour vous tranquilliser sur vos installations.



Curieux d'en savoir plus ? Venez découvrir ces solutions et bien d'autres de près, à l'occasion du salon Interclima 2022, dans le hall 3 au stand K106 !



