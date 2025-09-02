ConnexionS'abonner
Sécurité, santé, bien-être, économies… la domotique sur tous les fronts

Communiqué
Publié le 02 septembre 2025
Domotique : confort, économies d’énergie et sécurité au quotidien. Équipements connectés, obligations 2027 et impact sur la performance des logements.
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur les inquiétudes liées à MaPrimeRénov', la méthode de calcul du DPE, la construction de logements...

Retrouvez au sommaire :

  • Dossier spécial consacré à la domotique
  • Budget 2026 : des inquiétudes pour MaPrimeRénov’
  • DPE : la méthode de calcul modifiée
  • Des plans pour relancer la construction de logements
  • La RE2020 refait parler d’elle

Lire le magazineexit_to_app

