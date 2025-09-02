Sécurité, santé, bien-être, économies… la domotique sur tous les fronts
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur les inquiétudes liées à MaPrimeRénov', la méthode de calcul du DPE, la construction de logements...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial consacré à la domotique
- Budget 2026 : des inquiétudes pour MaPrimeRénov’
- DPE : la méthode de calcul modifiée
- Des plans pour relancer la construction de logements
- La RE2020 refait parler d’elle
Magazine Batiweb Octobre 2024
Nouveau gouvernement, logement social, photovoltaïque... Retrouvez toutes les dernières actualités.
Les erreurs courantes à éviter lors de la protection de son logement
Sécurité logement : propriétaires ou locataires, comment protéger votre maison ? Prévention, bonnes pratiques et assurances pour vivre sereinement.
Solutions numériques : la clé pour pallier la pénurie de main-d'œuvre ?
La pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts de construction impactent lourdement la réalisation des projets de logements, selon une étude PlanRadar. Alors que les professionnels pointent l'importance...