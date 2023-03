Ecominéro, l’éco-organisme de la filière minérale compte plus de 1 300 entreprises adhérentes – soit plus de 80% des entreprises qui ont reçu leur numéro d’identification unique pour la catégorie 1 (déchets inertes).



« Je remercie les producteurs qui ont massivement adhéré à Ecominéro : plus de 1 300 entreprises nous font confiance. Je précise, à l’intention des entreprises qui n’ont pas encore adhéré, qu’il n’est pas trop tard ! Elles peuvent encore le faire afin de se mettre en conformité au plus tôt. Avec Ecominéro, elles ont la garantie que leur éco-contribution servira à financer un large réseau de déchèteries et de plateformes de recyclage » explique François Demeure dit Latte, directeur général d’Ecominéro.

Après cette étape d’adhésion, Ecominéro ouvre la contractualisation avec les opérateurs de déchets à partir du 1er mars 2023

Le déploiement de la REP PMCB continue et tous les opérateurs de déchets vont pouvoir contractualiser avec l’éco-organisme dès le 1er mars directement sur le site d’Ecominéro. Ils auront jusqu’au 17 mars pour adresser leur dossier complet en vue d’obtenir le soutien financier d’Ecominéro dès le 1er mai. En raison des procédures nécessaires à la vérification de leur conformité, Ecominéro précise que seuls les dossiers réceptionnés avant le 17 mars seront assurés de bénéficier du soutien à partir du 1er mai.



François Demeure dit Latte, directeur général d’Ecominéro, rappelle que « l’objectif d’Ecominéro est de constituer le premier maillage de points de reprises qui permettra d’offrir aux entreprises et aux artisans une solution simple et de proximité pour collecter et recycler les déchets inertes du bâtiment. Nous comptons sur l’engagement de tous les opérateurs de déchets inertes pour intégrer notre réseau de collecte au plus vite. Si leur dossier est complété avant le 17 mars, nous leur garantissons un soutien financier à compter du 1er mai 2023 ».

Ecominéro propose un accompagnement sur mesure

Ecominéro accompagne les opérateurs de déchets dans cette nouvelle étape décisive de la REP en organisant des webinaires et en mettant à disposition des professionnels de nombreux outils pédagogiques pour faciliter leur compréhension du process de contractualisation.



Les prochains webinaires auront lieu :

Le mardi 14/03 : 11h00 – 12h00

Le mardi 28/03 : 11h00 – 12h00

