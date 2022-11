EDILIANS repousse les limites de l’inspiration

Acteur majeur des solutions d’éclairage à LED en France, Yantec affirme ses ambitions sur le marché professionnel en lançant sa marque XanLite Pro et en sortant un nouveau catalogue proposant une gamme produits de qualité, 100% LED, compétitive et garantie 3 ans. Avec près de 90 références, cette offre est adaptée aux besoins clients des secteurs tertiaire, commercial, hôtellerie & restauration et des collectivités.