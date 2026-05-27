EDILIANS : des toits rénovés pour une efficacité sur la durée

Le toit, pilier de la maison durable

Cela ne vous a sans doute pas échappé : à travers une toiture mal isolée, la chaleur a tendance à s’échapper ! Ainsi, les pertes de chaleur par le toit peuvent atteindre jusqu’à 30 %. Pour limiter ces déperditions et garantir le confort de la maison, EDILIANS conçoit des solutions complètes pour rénover les toitures. Tuiles performantes, solutions d’isolation et de ventilation, produits d’ évacuation des eaux pluviales ou accessoires de couverture : l’offre à 360° d’EDILIANS vous permet d’optimiser tous les leviers, pour des rénovations conçues pour durer !

Des innovations pour optimiser l’isolation

Pour limiter les consommations d’énergie en améliorant le confort de la maison, EDILIANS propose une gamme d’écrans de sous-toiture hautement performante. Parmi les innovations, l’écran de sous-toiture AERO TOP 30 permet de booster l’isolation ! Grâce à sa structure respirante et perméable à la vapeur d’eau, il assure une protection optimale de l’isolant contre l'humidité. Résultat : mieux protégée, la toiture résiste année après année à toutes les épreuves météorologiques.

Un toit bien ventilé, pour une longévité assurée

Autre pilier d’un toit rénové pour durer, la ventilation est loin d’être accessoire ! Closoirs, kits de raccordement pour VMC, chatières métalliques, tuiles à douille, lanternes ou encore liteaux de ventilation : les accessoires EDILIANS contribuent au confort de la maison et à sa durabilité. Bien aéré, votre toit conserve toute son efficacité en prévenant l’humidité.

Des tuiles intemporelles et innovantes

Fort d’un savoir-faire ancestral dans la production de tuiles en terre cuite, EDILIANS conçoit des tuiles haute performance pour traverser les épreuves sur la durée. Le sommet de la résistance et de l’esthétique ? La tuile H10 Huguenot, fabriquée à partir des argiles réputées de Beauvais. Quant à la gamme solaire, elle a définitivement tout pour plaire ! À l’instar de la tuile SOLAIRE MAX, les solutions photovoltaïques EDILIANS permettent de produire une énergie propre sans faire de compromis sur l’esthétique de la toiture. Grâce à un design très soigné, ces solutions solaires se fondent parfaitement dans le décor du toit !

Rejoindre la galaxie EDILIANS : une idée brillante !

Vous voulez bénéficier de la force de frappe d’un solide réseau, être formé aux produits et profiter d’une assistance technique sur les premiers chantiers : devenez partenaire EDILIANS. En rejoignant ce réseau d’experts, vous ferez de la rénovation énergétique un véritable levier de croissance !

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