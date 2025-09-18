Ytong Verti 20+ : bloc béton cellulaire performant RE2020
Fabriqué en France et certifié NF, le bloc Ytong Verti 20+ offre une résistance mécanique élevée, une excellente performance thermique et contribue à réduire durablement les coûts de construction et d’exploitation.
Les avantages du béton cellulaire Ytong Verti 20+
→ Plus de surface habitable disponible
Grâce à ses performances thermiques et à la réduction du doublage intérieur, le bloc Verti 20+ permet de gagner jusqu’à 2 % de surface habitable (SHAB), avec une même emprise au sol. Résultat : des logements plus spacieux, mieux conçus et plus économiques.
→ Un excellent confort d’été et d’hiver
- Inertie thermique élevée et déphasage jusqu’à 14 h : la chaleur est ralentie en été et restituée de manière diffuse en hiver.
- Stabilité des températures intérieures jour et nuit.
- Blocs perspirants certifiés Excell Zone Verte, favorisant l’évacuation de l’humidité.
→ Performance énergétique et conformité RE2020
- Résistance thermique R = 1,60 m².K/W (bloc seul).
- Mur complet (30 cm + ITI TH32 100 mm + BA13) : R = 4,90 m².K/W.
- Compatible avec les rupteurs thermiques Ytong Thermostop P6,5 pour corriger efficacement les ponts thermiques.
- Atteint facilement les niveaux Bbio exigés par la RE2020.
→ Sécurité et durabilité
- Résistance au feu REI 120 : sécurité optimale en cas d’incendie.
- Durabilité garantie : performances thermiques stables à vie.
- Faible empreinte carbone : seulement 24,3 kg éq. CO₂/m² (FDES individuelle disponible).
Une solution adaptée aux logements collectifs et bâtiments tertiaires
Le bloc en béton cellulaire Ytong Verti 20+ est conçu pour la construction de :
- logements collectifs jusqu’à R+4,
- bâtiments tertiaires (EHPAD, gendarmeries, bureaux, écoles…),
- projets en zone sismique (1 à 4).
Des bénéfices économiques et pratiques sur chantier
- Économies sur l’isolation, les rupteurs thermiques et les membranes d’étanchéité.
- Mise en œuvre rapide et propre grâce à la pose collée à joint fin (30 % de gain de temps).
- Blocs légers et faciles à découper : réduction de la pénibilité et amélioration des conditions de chantier.
Caractéristiques techniques Ytong Verti 20+
- Dimensions : 62,5 × 25 × 20 cm
- Résistance thermique R : 1,60 m².K/W
- Résistance mécanique Rcn : 5 Mpa
- Capacité portante : 18,60 T/ml
- Résistance au feu : REI 120
- Hauteur maximale des ouvrages : R+4 en zone sismique 1 à 4
