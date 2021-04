Le printemps 2021 est signe de renouveau pour elm.leblanc qui dévoile une nouvelle gamme de chaudières murales gaz à condensation iCONDENS. L’optimisation est le maître-mot. Chaque détail a été pensé pour simplifier le quotidien de l’installateur, lui faire gagner en facilité et en temps, et pour améliorer le confort des utilisateurs. Design moderne totalement revisité, conception modulaire repensée, performances accrues, ouverture à la connectivité : elle illustre la signature du spécialiste français « L’innovation au cœur de votre bien-être ».

Destinée aux logements individuels et collectifs, la gamme se compose de :

mégalis iCONDENS , des chaudières murales mixtes à micro-accumulation,

, des chaudières murales mixtes à micro-accumulation, égalis iCONDENS , des chaudières murales chauffage seul option ballon,

, des chaudières murales chauffage seul option ballon, égalis BALLON iCONDENS, des chaudières murales avec ballon d’accumulation intégré.

Une installation et une maintenance optimisées

elm.leblanc fait du confort d’installation l’un de ses fers de lance. La nouvelle conception modulaire de cette gamme s’appuie sur celle de la mélia iCONDENS lancée en 2020 (pour les chantiers de construction neuve et de rénovation). L’électronique, le corps de chauffe, la structure hydraulique, tout est organisé pour permettre au professionnel de se repérer aisément, lors de l’installation et de la maintenance.

Les panneaux latéraux amovibles et les composants accessibles en façade facilitent les interventions, que ce soit une révision ou un remplacement éventuel de pièces. Le confort de mise en œuvre est également renforcé par le tableau des raccordements électriques simplifié. Sur les modèles mégalis iCONDENS et égalis iCONDENS, elm.leblanc propose une nouvelle gamme de dosserets. Un cadre écarteur (de 70 mm d’épaisseur), intégré au dosseret et non plus riveté à la chaudière, permet de venir positionner rapidement l’appareil en cas de remplacement.

Ce système, lié à la barrette d'accrochage hydraulique, garantit l’alignement vertical et évite le découpage des tubes en place. Il offre la possibilité de réaliser des tests d’étanchéité en eau et en gaz avant que la chaudière ne soit posée.



La méthode d’installation, la préhension et le poids de l’égalis BALLON iCONDENS sont également optimisés. Une poignée de levage permet de positionner correctement l’appareil. Les panneaux sont coulissants et amovibles. La plaque d’accroche a été améliorée pour faciliter son positionnement et s’assurer qu’elle est bien fixée.



La touche elm.leblanc réside également dans l’interopérabilité des pièces détachées (tubes, échangeurs à plaque, etc.) qui sont ainsi compatibles sur plusieurs modèles. Ce parti-pris facilite le référencement et le stockage chez les distributeurs. Il permet à l’installateur de disposer d’un stock d’anticipation dans sa camionnette pour effectuer un dépannage immédiat. Fini les allers-retours, un véritable gain de temps pour tous !



Qui dit nouvelle gamme, dit accompagnement par la formation !



elm.leblanc a toujours fait une priorité de la formation technique et commerciale, enjeu clé du développement des professions du confort thermique. Avec pour objectifs le partage des savoirs avec l’artisan et la satisfaction de l’utilisateur final, l’entreprise fonde sa démarche d’accompagnement sur la structuration et la qualification de son réseau de partenaires professionnels. La nouvelle gamme de chaudières gaz à condensation iCONDENS fait l’objet de modules de formation d’une journée, intégrés dans le Catalogue 2021. Ils permettent de s’imprégner de la conception de ces modèles et d’acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer les mises en service, les visites d’entretien et les dépannages.

De la valeur ajoutée pour les foyers

Performances accrues et économies d'énergie.



elm.leblanc monte encore en exigence côté performances, réduction des consommations d’énergie et d’émissions polluantes. La modulation de 3 kW (puissance minimale) à 22 kW (puissance nominale) permet d’adapter la juste puissance selon les besoins de chauffage. Elle évite par exemple la sur-consommation pour un appartement de petite surface. La puissance assure un confort optimal, au degré près, en chauffage et en eau chaude sanitaire.



Les appareils gagnent en rendement saisonnier, jusqu’à 94 % pour le chauffage (mégalis iCONDENS et égalis iCONDENS - 93 % pour égalis BALLON iCONDENS) et 85 % pour l’eau chaude sanitaire (mégalis iCONDENS). La technologie de la condensation permet d’atteindre des rendements énergétiques jusqu’à 109,8 %.



Le confort en eau chaude sanitaire est assuré. L’égalis BALLON iCONDENS offre un débit spécifique de 17 ou 20 litres/minute (selon modèle ECS accumulée ou stratifiée). Sa réserve de 42 ou 48 litres, intégrée à la chaudière avec production par serpentin ou par échangeur à plaques, renforce le sentiment de confort. Grâce à son débit spécifique de 12 ou 14 litres/minute, la mégalis iCONDENS s’adapte à une consommation familiale de type parents + 3 enfants, et permet même d’accueillir des invités sans limite dans l’usage.