Installation sanitaire : quelles sont les solutions pour produire de l'eau chaude ?

L’eau chaude sanitaire participe fortement au confort d’une habitation, toutefois elle est également un poste de consommation important. En effet, selon l’ADEME, l’ECS peut représenter jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’un ménage, ce qui représente environ 270 € par an. Le choix du système de production d’eau chaude peut ainsi avoir une forte influence sur la facture d’énergie des foyers. C’est pourquoi il est important de choisir un système adapté.

Comment fonctionne l’eau chaude sanitaire ?



L’eau chaude sanitaire (ECS) correspond à l’eau chauffée pour usage domestique comme pour se laver, faire la vaisselle ou encore cuisiner. Elle représente ainsi environ 35 % des besoins en eau d’un ménage. L’eau chaude sanitaire peut être chauffée de différentes manières avant d’être acheminée vers les différentes installations de l’habitation (douche, baignoire, évier, etc.) par les canalisations. En fonction de l’équipement utilisé, elle peut être chauffée à la demande, on parlera alors de système instantané, ou stockée dans un ballon dans le cas d’un système à accumulation. Aujourd’hui, la majorité des systèmes de production d’ECS sont individuels, toutefois il arrive qu’elle soit produite par un système central dans certaines habitations collectives.



Pourquoi opter pour une nouvelle solution de production d’eau chaude ?



Opter pour un nouveau système de production d’ECS permet de choisir un équipement adapté aux besoins en eau chaude de son foyer. En effet, environ 30 % des chauffe-eau sont surdimensionnés, ce qui entraine des pertes d’énergie, mais également une baisse des performances de l’équipement. Il s’agit donc d’un critère important à prendre en compte. Le volume recommandé pour une famille de quatre personnes, par exemple, est de 200 L.



Les systèmes les plus récents sont également plus performants, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires. De plus, ces équipements, qu’ils utilisent des énergies renouvelables ou non, sont généralement moins énergivores et donc meilleurs pour l’environnement, puisqu’ils émettent moins de gaz à effet de serre. Ils contribuent donc à réduire l’impact carbone des logements.

Quel est le meilleur système pour l’eau chaude sanitaire ?



Il est possible de produire de l’eau chaude sanitaire à partir de systèmes qui utilisent des énergies différentes.



Le chauffe-eau électrique



Il s’agit du système de production d’ECS le plus répandu en France. Il en existe deux types : le chauffe-eau électrique instantané, et le chauffe-eau électrique à accumulation, aussi appelé cumulus. Ce dernier est plus répandu car plus avantageux. En effet, il permet de produire et de stocker l’ECS la nuit pour l’utiliser en journée, et ainsi bénéficier du tarif « heure creuse ».



L’installation d’un chauffe-eau électrique est facile et rapide car elle ne demande pas de gros travaux. Son coût est également assez faible. De plus, il peut être installé dans la grande majorité des logements, en raison de son petit volume. Il convient donc principalement aux foyers allant jusqu’à trois à quatre personnes. En revanche, son principal inconvénient reste sa consommation. En effet, il s’agit d’un équipement relativement énergivore. Il offre également l’un des moins bons rendements.



Le chauffe-eau thermodynamique



Le chauffe-eau thermodynamique (CET), aussi appelé cumulus thermodynamique, associe le fonctionnement de la pompe à chaleur (PAC) à un ballon de stockage. La pompe à chaleur récupère les calories présentes dans l’air ou dans le sol grâce à un ventilateur ou à des capteurs, afin de chauffer l’eau présente dans le ballon à l’aide de fluides frigorigènes. Le chauffe-eau thermodynamique est indépendant du système de chauffage et contient une résistance électrique. Cette dernière lui permet de continuer à fonctionner, même lorsque les températures extérieures sont trop faibles, ou lors de pics de consommation ponctuels.



Le CET utilise des énergies renouvelables (principalement l’air, mais aussi la géothermie et le solaire) comme principale source d’énergie. Il consomme ainsi moins d’énergie fossile, et rejette très peu de gaz à effet de serre. Il répond notamment aux exigences de la RE2020, la réglementation environnementale en vigueur. De plus, il utilise des énergies gratuites et inépuisables, ce qui permet aux foyers équipés de faire des économies sur leur facture d’énergie. Selon les fabricants, il permet d’économiser entre 50 % et 70 % d’énergie par rapport à un équipement classique. Néanmoins, le CET nécessite un peu plus d’espace qu’un cumulus électrique classique et ne doit pas être installé dans une pièce de vie. En outre, il s’agit d’un appareil bruyant, qui nécessite donc une bonne isolation acoustique.



La chaudière mixte



Tout comme le chauffe-eau électrique, elle peut fonctionner de manière instantanée ou en accumulation. En plus de la production d’eau chaude sanitaire, elle permet de chauffer les logements. Il peut ainsi s’agir d’une chaudière gaz, fioul, ou encore biomasse. Cette dernière fait partie des solutions les plus avantageuses. En effet, elle fonctionne selon le même principe qu’une chaudière classique, sauf qu’elle utilise du bois comme combustible. Ce combustible très bon marché peut provenir de résidus forestiers, ou de déchets ménagers ou industriels. Il s’agit ainsi d’une énergie renouvelable, qui permet aux chaudières biomasse d’émettre moins de gaz à effet de serre que les sources d'énergie traditionnelles. En revanche, elles nécessitent un espace de stockage, et ne sont donc pas adaptées à tous les types de logements.



Le chauffe-eau solaire



Le chauffe-eau solaire est un système qui utilise l’énergie gratuite et renouvelable des rayons du soleil et la restitue sous forme de chaleur, afin de produire de l’eau chaude sanitaire. Cet équipement utilise 100 % d’énergies renouvelables et permet de couvrir entre 50 % et 80 % des besoins annuels en ECS. Il permet ainsi de faire des économies sur le long terme en réduisant la facture d’énergie, tout en limitant les émissions de CO2. Cependant, il nécessite un système d’appoint complémentaire pour couvrir le reste des besoins, et représente un coût d’investissement élevé.

Quelles aides pour l’installation d’un système d’eau chaude sanitaire ?



Changer de système de production d’ECS pour s’équiper d’un appareil plus performant permet aux ménages de réduire leur consommation d’énergie et ainsi de faire des économies, tout en réduisant leur impact carbone. L’installation d’un nouveau système de production d’ECS fait donc partie des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, elle est éligible à plusieurs aides qui permettent de financer ces travaux :

MaPrimeRénov’ : cette aide s’adresse à tous les propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriétaires. Son montant est forfaitaire et donc calculé en fonction des revenus du foyer, mais également de l’amélioration qu’apportent les travaux concernés sur le plan écologique ;

cette aide s’adresse à tous les propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriétaires. Son montant est forfaitaire et donc calculé en fonction des revenus du foyer, mais également de l’amélioration qu’apportent les travaux concernés sur le plan écologique ; L’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) : il permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts. Ce prêt n’est pas soumis à des conditions de ressources, et peut aller jusqu’à 50 000 €. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs, et concerne tous les logements, à condition qu’ils soient construits depuis plus de deux ans ;

: il permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts. Ce prêt n’est pas soumis à des conditions de ressources, et peut aller jusqu’à 50 000 €. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs, et concerne tous les logements, à condition qu’ils soient construits depuis plus de deux ans ; Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE ) : dans le cadre de ce dispositif, tous les propriétaires et locataires peuvent bénéficier d’aides de la part des entreprises de fourniture d’énergie, sous conditions. Il faut notamment faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour des travaux dans un logement achevé depuis au moins deux ans ;

) : dans le cadre de ce dispositif, tous les propriétaires et locataires peuvent bénéficier d’aides de la part des entreprises de fourniture d’énergie, sous conditions. Il faut notamment faire appel à un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour des travaux dans un logement achevé depuis au moins deux ans ; La TVA à 5,5 % : elle permet de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 % pour l’installation d’un système de production d’ECS performant ;

: elle permet de bénéficier d’une TVA à taux réduit de 5,5 % pour l’installation d’un système de production d’ECS performant ; Les aides locales : en fonction du lieu d’habitation, de nombreuses collectivités accordent des aides permettant de financer des travaux de rénovation énergétique. Les différentes aides proposées sont recensées sur le site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).



Marianne Albrieux