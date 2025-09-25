ConnexionS'abonner
Un emballage circulaire !

Vidéo
Publié le 25 septembre 2025
Nos plaques isolantes Utherm, la gamme qui génère le plus gros flux d’emballage, sont déjà emballés dans un film transparent composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. Le film d’emballage est, lui aussi, entièrement recyclable. Le passage au nouveau film se traduit par une réduction de 42 % des émissions de CO2. Impressionnant !

 

Pour en savoir plus exit_to_app

