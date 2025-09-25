Un emballage circulaire !
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Encore plus loin dans la performance avec Utherm Wall L Comfort
Découvrez dans cette vidéo une nouvelle réalisation avec la solution Utherm Wall L Comfort dédiée à l’isolation des murs intérieurs, pour aller encore plus loin dans la performance.
Utherm Wall K Gyp H, notre nouvelle plaque isolante pour les murs intérieurs
Notre nouvelle plaque isolante Utherm Wall K Gyp H vous permet d’isoler vos murs par l’intérieur ou de créer une cloison séparative avec un local non chauffé, comme un garage. 15 à 25% de déperdition d’énergie...
Pour le recyclage de MDF, Unilin investit 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles
Unilin s’apprête à investir 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes. Un investissement majeur qui vise à déployer à échelle industrielle sa technologie pionnière de recyclage des...