Comment traiter les points singuliers lors de la pose des panneaux de toiture d'Unilin Insulation ?

Vidéo
Publié le 24 septembre 2025
Découvrez dans cette vidéo les étapes d'installation de nos solutions Usystem Roof OS dédiées à l'isolation de la toiture en pente.

Cette vidéo courte et pédagogique vous permet de visualiser la mise en œuvre et les traitements des points singuliers lors de la pose des panneaux de toiture Usystem d’Unilin Insulation.  

Cette gamme de panneaux d’isolation vous permettra d’isoler facilement une toiture en pente. Conçues à base de polyuréthane, ces solutions offrent un gain d'espace important, grâce à leurs performances en matière d'isolation thermique. Les panneaux d’isolation Unilin Insulation sont utilisables à la fois pour la construction mais aussi pour la rénovation de la toiture.

 

