Comment traiter les points singuliers lors de la pose des panneaux de toiture d'Unilin Insulation ?
Cette vidéo courte et pédagogique vous permet de visualiser la mise en œuvre et les traitements des points singuliers lors de la pose des panneaux de toiture Usystem d’Unilin Insulation.
Cette gamme de panneaux d’isolation vous permettra d’isoler facilement une toiture en pente. Conçues à base de polyuréthane, ces solutions offrent un gain d'espace important, grâce à leurs performances en matière d'isolation thermique. Les panneaux d’isolation Unilin Insulation sont utilisables à la fois pour la construction mais aussi pour la rénovation de la toiture.
