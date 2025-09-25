Sam veut avoir un zéro !
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Le PU est léger, mince et performant
Le polyuréthane : un matériau isolant facile à transporter qui simplifie l’installation et avec une empreinte carbone limitée. Découvrez-en plus dans la vidéo.
Le PU parmi les meilleurs isolants
Le polyuréthane fait gagner de l'espace habitable dans les logements, car il isole mieux avec moins de matière. Découvrez-en plus dans la vidéo.
Pour le recyclage de MDF, Unilin investit 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles
Unilin s’apprête à investir 20 millions d’euros sur son site de Bazeilles, dans les Ardennes. Un investissement majeur qui vise à déployer à échelle industrielle sa technologie pionnière de recyclage des...