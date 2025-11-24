Podcast
Knauf Ceiling Solutions lance la gamme de plafonds METAL Linear

Publié le 24 novembre 2025

Knauf Ceiling Solutions dévoile METAL Linear, une gamme de plafonds métalliques linéaires alliant design, performance technique et liberté architecturale.
©Knauf Ceiling Solutions
©Knauf Ceiling Solutions

Composée de trois lignes — METAL Linear Lite, METAL Linear Blade et METAL Linear Stripe — la solution s’adresse aux architectes, designers et prescripteurs souhaitant créer des plafonds modernes, dynamiques et personnalisés. Grâce à la modularité des lames, à la diversité des largeurs et hauteurs, ainsi qu’à un large choix de couleurs (dont des finitions bois Wood Design), chaque projet devient unique.

Préfabrication sur mesure, pose en modules horizontaux ou verticaux, effets de relief et de profondeur : METAL Linear s’adapte à tous les environnements, des bureaux open-space aux hôtels, restaurants, commerces, espaces culturels et de loisirs, ou encore gares et aéroports, tout en préservant un design contemporain et épuré.

Trois lignes METAL Linear pour une créativité architecturale infinie

→ METAL Linear Lite : la solution économique et minimaliste

Pensée pour les projets nécessitant un rendu homogène et discret, METAL Linear Lite se distingue par sa simplicité :

  • Lames de 10 mm de large (hauteurs 40 et 60 mm)
  • Lames de 20 mm de large (hauteurs 45 et 80 mm)
  • Pose et maintenance facilitées

Une solution idéale pour les espaces souhaitant un plafond linéaire moderne et économique.

©Knauf Ceiling Solutions

→ METAL Linear Blade : créer des effets 3D au plafond

Avec METAL Linear Blade, Knauf Ceiling Solutions propose une gamme parfaite pour animer les volumes intérieurs :

  • Trois hauteurs de lames : 100, 150 et 200 mm
  • Espacements modulables entre les lames

Cette flexibilité permet de composer des plafonds métalliques en relief, jouant sur les ombres, la profondeur et la lumière.

©Knauf Ceiling Solutions

→ METAL Linear Stripe : le sommet de la créativité

La ligne la plus versatile de la gamme, METAL Linear Stripe, offre une infinité de combinaisons :

  • Quatre largeurs de lames : 30, 80, 130 et 180 mm
  • Quatre hauteurs : 15, 25, 50 et 80 mm
  • Modules horizontaux ou verticaux
  • Finitions Wood Design + palette de couleurs Vario Design

Un véritable terrain d’expression pour créer des plafonds graphiques, dynamiques et vivants.

©Knauf Ceiling Solutions

Performances techniques de la gamme METAL Linear : confort, sécurité et maintenance simplifiée

Derrière son design raffiné, la gamme METAL Linear intègre les exigences techniques des projets contemporains :

  • Ventilation optimisée : la structure ouverte des lames favorise naturellement la circulation d’air, contribuant au confort et à la performance des espaces.
  • Accès facilité aux réseaux : les lames métalliques démontables permettent d’intervenir aisément sur les installations techniques (électricité, données, HVAC).
  • Sécurité incendie renforcée : certification Euroclasse A2-s1, d0 conforme à la norme EN13501, garantissant une haute résistance au feu.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

