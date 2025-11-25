L’Invisivent UT : la ventilation invisible de l’IMVT Marseille
Publié le 25 novembre 2025
Une ventilation intégrée, au service de l’architecture
L’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) rassemble les formations en architecture, paysage et urbanisme d’Aix-Marseille-Université.
Conçu comme un laboratoire de la ville durable, le bâtiment privilégie la qualité de l’air, le confort et la sobriété énergétique.
Pour garantir une ventilation naturelle efficace sans altérer la pureté des lignes architecturales, le choix s’est porté sur la solution Invisivent UT de Renson.
Discret, performant et intégré dans le châssis, cet aérateur autoréglable permet une amenée d’air maîtrisée tout en préservant l’esthétique des façades vitrées.
Performance, efficacité énergétique et discrétion
L’Invisivent UT offre un débit d’air élevé tout en assurant une excellente isolation acoustique et thermique.
Particulièrement performant sur le plan énergétique, il contribue à un confort intérieur optimal tout en limitant les pertes de chaleur.
Polyvalent, il s’adapte aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation, offrant une solution durable pour tout type de projet non résidentiel.
Technologie I-Flux : ventilation intelligente et confort maximal
La technologie I-Flux régule automatiquement le débit d’air selon la pression du vent, évitant les courants d’air et garantissant une ventilation constante.
Le flux d’air est orienté vers le haut pour une diffusion douce et homogène, assurant un confort maximal avec une perte d’énergie minimale.
→ Les bénéfices de l’Invisivent UT :
- Aérateur autoréglable pour bâtiments non résidentiels
- Intégration discrète dans le châssis – design invisible
- Excellentes performances acoustiques, thermiques et énergétiques
- Technologie I-Flux pour un confort intérieur optimal
- Utilisable en construction neuve ou en rénovation
- Rupture de pont thermique et étanchéité élevée
- Entretien minimal, sans filtres à remplacer
- Options High-Rise, pare-insectes et capot design disponibles
- Solution durable pour bâtiments non-résidentiel
