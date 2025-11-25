Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

L’Invisivent UT : la ventilation invisible de l’IMVT Marseille

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 25 novembre 2025

L’IMVT Marseille mise sur la solution Invisivent UT de Renson : un aérateur performant sur le plan énergétique, discret et idéal pour tout projet non résidentiel.
L’Invisivent UT : la ventilation invisible de l’IMVT Marseille - Batiweb

Une ventilation intégrée, au service de l’architecture

L’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) rassemble les formations en architecture, paysage et urbanisme d’Aix-Marseille-Université.
Conçu comme un laboratoire de la ville durable, le bâtiment privilégie la qualité de l’air, le confort et la sobriété énergétique.

Pour garantir une ventilation naturelle efficace sans altérer la pureté des lignes architecturales, le choix s’est porté sur la solution Invisivent UT de Renson.

Discret, performant et intégré dans le châssis, cet aérateur autoréglable permet une amenée d’air maîtrisée tout en préservant l’esthétique des façades vitrées.

Performance, efficacité énergétique et discrétion

L’Invisivent UT offre un débit d’air élevé tout en assurant une excellente isolation acoustique et thermique.
Particulièrement performant sur le plan énergétique, il contribue à un confort intérieur optimal tout en limitant les pertes de chaleur.
Polyvalent, il s’adapte aussi bien à la construction neuve qu’à la rénovation, offrant une solution durable pour tout type de projet non résidentiel.

Technologie I-Flux : ventilation intelligente et confort maximal

La technologie I-Flux régule automatiquement le débit d’air selon la pression du vent, évitant les courants d’air et garantissant une ventilation constante.
Le flux d’air est orienté vers le haut pour une diffusion douce et homogène, assurant un confort maximal avec une perte d’énergie minimale.

→ Les bénéfices de l’Invisivent UT :

  • Aérateur autoréglable pour bâtiments non résidentiels
  • Intégration discrète dans le châssis – design invisible
  • Excellentes performances acoustiques, thermiques et énergétiques
  • Technologie I-Flux pour un confort intérieur optimal
  • Utilisable en construction neuve ou en rénovation
  • Rupture de pont thermique et étanchéité élevée
  • Entretien minimal, sans filtres à remplacer
  • Options High-Rise, pare-insectes et capot design disponibles
  • Solution durable pour bâtiments non-résidentiel
Documentation

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
RENSON - Batiweb

‘Creating healthy spaces’, tel est le slogan et la mission de Renson. En tant que créateur...

Industriezone 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10
B8790 WAREGEM
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.