Evolution du système CLADURSA : l’ITE haute performance

URSA fait évoluer son système CLADURSA, une solution d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) dédiée aux bardages métalliques double peau. Cette nouvelle génération répond aux exigences actuelles de performance énergétique et de confort des bâtiments industriels, logistiques, commerciaux, agricoles et des établissements recevant du public.

Le système se distingue par des performances thermiques renforcées grâce à des épaisseurs d’isolation accrues, permettant d’atteindre une résistance thermique pouvant aller jusqu’à R = 10,65. Les solutions CLADURSA 32, CLADURSA 32 R, BARDAGE 32 R et CLADURSAPHONIC ont été développées pour optimiser à la fois l’efficacité énergétique des bâtiments et leur confort acoustique.

Le domaine d’application du système est également élargi avec davantage de configurations validées, l’intégration des ERP et la compatibilité avec les plateaux perforés en 400 mm. Vingt-cinq configurations ont été testées afin de répondre aux besoins d’un large éventail de projets, en construction neuve comme en rénovation.

Grâce à une campagne complète d’essais acoustiques menée sur son système de bardage, URSA confirme son expertise dans l’isolation des bâtiments non résidentiels. Cette nouvelle génération de CLADURSA associe performance thermique, confort acoustique, durabilité et facilité de mise en œuvre pour accompagner les professionnels vers des bâtiments plus sobres en énergie.

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