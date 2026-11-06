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Crédit immobilier : les taux poursuivent leur hausse

Immobilier
Publié le 06 novembre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
En octobre, les taux des crédits immobiliers continuent de progresser, tandis que les durées d’emprunt s’allongent pour soutenir la capacité d’achat des ménages.
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L’Observatoire Crédit Logement / CSA publie les derniers chiffres des taux des crédits immobiliers. En octobre, le taux moyen a poursuivi sa hausse, avec 3,49 % dans l’ancien, contre 3,40 % en septembre. Côté immobilier neuf, le taux moyen est de 3,39 %.

L'évolution des taux des crédits immobiliers depuis décembre

Source : Observatoire Crédit Logement / CSA


Des durées de crédits immobiliers qui s’allongent


Parallèlement, la durée moyenne des prêts augmente également, avec 253 mois en octobre, contre 252 un mois plus tôt.


Ainsi, la part des prêts de 25 ans et plus représente désormais près de la moitié de la production, avec 49,3 % (contre 46,5 % l’an dernier).


En effet, les durées longues de prêts restent la principale variable d’ajustement pour aider les ménages à mieux absorber la hausse des taux et des prix immobiliers.


Côté apport personnel, le montant moyen progresse de +2,2 % sur les dix premiers mois de 2026, après -3,5 % en 2025.


La demande en crédits fléchit


Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et la dégradation du contexte économique, la demande continue de fléchir.


« La demande demeure affectée par le recul du pouvoir d’achat, le durcissement des conditions de crédit et un climat général d’incertitude économique », commente l’Observatoire crédit Logement / CSA.


À fin octobre, sur les trois derniers mois, la production de crédits immobiliers recule ainsi de 0,8 % en volume, après +27,1 % un an plus tôt.


Sur la même période, le nombre de prêts accordés augmentent de +4,7 %, après +28,3 % un an auparavant.


« La vigueur de la reprise constatée il y a encore un an a cédé la place à un fléchissement du marché des crédits, dans le neuf comme dans l’ancien cet automne », conclut l’observatoire.


Pour le secteur du bâtiment, ces indicateurs sont notamment importants pour estimer les projets de rénovation à venir, souvent réalisés lors de l’acquisition d’un bien immobilier.
 

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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