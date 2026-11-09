VEKA lance une campagne européenne pour renforcer sa notoriété auprès du public

Si l’enjeu n’est pas bien entendu de vendre directement une fenêtre aux particuliers, cette campagne se fixe notamment comme objectif de développer la notoriété de VEKA auprès du grand public et des particuliers porteurs de projets (neuf ou rénovation). Parmi les autres buts visés : le développement de sa visibilité et de son image de marque européenne, tout comme la génération de valeur et d'opportunités pour ses partenaires menuisiers.

En France, le dispositif média repose sur une combinaison de télévision segmentée, de plateformes de streaming et de replay de premier plan (France Télévisions et Groupe M6), complétée par des campagnes social media, du display mobile et un partenariat éditorial avec Maison & Travaux.

Pour se démarquer d’un environnement publicitaire concurrentiel, le Groupe VEKA a fait le choix d’un ton volontairement décalé en s’appuyant sur Hugo, personnage sympathique et plein d’humour qui incarne "le voisin que tout le monde connaît". Diffusés depuis la mi-septembre, les premiers opus télévisés 2026 (2 spots de 20 secondes) vont s’échelonner en France jusqu’à la mi-novembre.

Précisons que ces films publicitaires renvoient sur un espace dédié permettant aux particuliers de découvrir l’univers VEKA, ses engagements et les atouts de ses profilés PVC. De même, les demandes d’informations et contacts générés sont orientés vers les partenaires VEKA les plus proches (fabricants VEKA et magasins Fenétrier® VEKA).

Les deux premiers spots 2026, en version intégrale d’une durée de 38 secondes, peuvent être visionnés sur YouTube. Ils sont intitulés "Je dis VEKA - c’est Halloween ! Alors Hugo, des bonbons ou un sort ?" et "Je dis VEKA - Hugo et sa voisine Louise".

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