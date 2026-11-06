Jalon important du projet Eole, l'atelier de maintenance à Mantes-la-Jolie a été inauguré le vendredi 6 novembre. Retour sur cette construction et son impact sur le prolongement de la ligne du RER E vers l'ouest-parisien

« En inaugurant cet atelier, nous franchissons une étape majeure avant l'arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie, le 28 février 2027, qui précédera la mise en service définitive fin 2029 ». Les propos de Georges-François Leclerc, préfet de la région d'Île-de-France et préfet de Paris, ce vendredi 6 novembre, pour décrire l'envergure du site de maintenance du projet Eole, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), inauguré le même jour.

Historique du projet Eole

Pour rappel, le projet Eole vise à prolonger la ligne du RER E en Île-de-France, afin de relier la banlieue Est (desservie initialement par la ligne) à la banlieue Ouest, via le centre de Paris (à travers la desserte préexistante à Haussmann Saint-Lazare ou Magenta Gare du Nord). Il vise à terme à relier le nord-ouest parisien aux portes de la Normandie, tout en fluidifiant le trajet.

Sa déclaration d'utilité publique remonte à 2012 et le début des travaux à 2016. Eole est financé par huit partenaires : l'État, la région Île-de-France, la Société des Grands Projets, la Ville de Paris, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, le Conseil Départemental des Yvelines, Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau.

Une première phase du chantier-fleuve a été franchie en 2024, quanddeux immenses gares souterraines ont été inaugurées : celles de Porte Maillot et celle de La Défense, sous le Centre des Nouvelles Industries et Technologies (CNIT). À celles-ci s'ajoutent une troisième : celle de Nanterre-La Folie, livrée en mai 2024.

Quid de la seconde étape des travaux ?

Cette conquête ferroviaire de l'ouest-parisien entre dans seconde phase, avec la desserte des 10 gares de Nanterre-la-Folie à Mantes-la-Jolie. Ainsi, neuf gares existantes, de l'ancienne branche de la ligne J, ont dû être modernisées, dans le but d'accueillir les RER NG (Nouvelle Génération) : Houilles-Carrières-sur-Seine, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet-Verneuil, Les Clairiers de Verneuil, Les Mureaux, Aubergenville, Epône-Mézières, et Mantes-la-Jolie.

«Pour que le RER E arrive à Mantes, nous avons mis 9 milliards d'euros sur la table (6 milliards sur les infrastructures et l'aide à la conduite, et près de 3 milliards pour les nouveaux trains). C'est plus que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ! », vante dans un communiqué du projet Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.

« Eeole, c'est un changement historique pour le quotidien des Yvelinois de la vallée de la Seine. C'est un lien direct, rapide et moderne qui offre une connexion renforcée avec les grands pôles d'activité franciliens», déclare, enthousiaste, Pierre Bédier, président du département des Yvelines : « Et surtout, c'est le signal fort du renouveau pour ce bassin de vie, durement touché par la désindustrialisation ; un territoire pour lequel je me bats sans relâche avec ses élus depuis des années. »

Un bâtiment pour la sécurité et le confort des agents

Basé au terminus du futur prolongement de la ligne E, l'atelier s'étend sur 17 000 m2. Sa construction a été réalisée avec la co-maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Voyageur et a nécessité 209 millions d'euros. Un montant financé par les huit partenaires sollicités sur le projet Eole.

Le bâtiment annexe accueillera notamment le garage, la maintenance et la préparation de 40 des 130 rames de RER NG produites par Alstom pour la ligne E et intégralement financées par Île-de-France Mobilités.

Trois ans de travaux ont été nécessaires pour ériger cet équipement, qui s'accompagne en outre de six voies sur fosses, dont deux voies longues de 240 mètres, « pour les opérations de maintenance de rames en unité multiples », indique le communiqué d'Eole. Les voies sont également munies de passerelles fixes ou mobiles, de ponts roulants, de monte-charges et de garde-corps, afin que les agents de maintenance puissent intervenir en sécurité.

Les toitures sont couvertes de panneaux photovoltaïques, tandis qu'un système de récupération des eaux de pluie gère l'alimentation en eau du bâtiment et autres installations. Sans compter le soin apporté à « l'isolation thermique et phonique des bâtiments pour une meilleure qualité et sécurité de travail pour les agents ».

« Ce chantier est aussi une réussite sociale : 53 700 heures d'insertion, 112 personnes recrutées, dont 90 % résident dans les Yvelines, et 230 emplois à terme. Dès 2027, le RER E reliera le Mantois et l'axe Seine aux bassins d'emplois franciliens, offrant une alternative rapide et connectée au reste du réseau, au profit de la décarbonation des transports », souligne Georges-François Leclerc.

Le raccordement de l'atelier aux rames a été effectué entre le 10 et le 14 juillet dernier, mobilisant 150 agents et permettant à la première rame de rejoindre l'atelier le 15 juillet dernier. L'arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie revêt un autre enjeu : la desserte de tous les RER, 7 lignes de train et 10 des 14 lignes de métro.



« À terme, le RER E deviendra la ligne la plus interconnectée d'Europe, affirmant le savoir-faire francilien comme une référence mondiale en matière de mass transit », se réjouit Matthieu Chabanel, président-directeur général de SNCF Réseau.